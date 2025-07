Morto Julian McMahon attore di Streghe e Fantastici 4, malato di cancro da tempo: aveva 57 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Julian McMahon, attore australiano reso noto dalle sue interpretazioni in “Streghe” e “Fantastici 4”. Aveva 57 anni ed era malato di cancro da tempo. Ad annunciare il decesso del suo “amato marito” – avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida – è stata sua moglie Kelly Paniagua.

Addio a Julian McMahon

Il mondo della tv e del cinema perde un volto noto e molto amato soprattutto a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Se n’è andato a 57 anni, per un cancro, Julian McMahon.

L’attore era diventato famoso in tutto il mondo per alcuni ruoli diventati ben presto iconici. Aveva recitato in ​​“Streghe”, “Nip/Tuck”, “FBI: Most Wanted” e nei “Fantastici Quattro”.

IPA

Julian McMahon

La carriera dell’attore

Julian McMahon è morto a 57 anni lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. Gli era stato diagnosticato un cancro che gli è stato letale.

Aveva vestito i panni di Cole Turner (il demone Belthazor) in “Streghe”, di Christian Troy in “Nip/Tuck” e di Victor Von Doom (Dottor Destino) nei “Fantastici Quattro”.

Nato a Sidney nel 1968, era il secondo figlio dell’ex primo ministro sir William McMahon. Prima modello e poi attore, era comparso anche in alcuni video musicali della sua prima moglie, Dannii Minogue. Aveva recitato anche in “Destini“, “Profiler“, “Premonition“, “Red“, “Il potere dei soldi” e “Qualcosa di buono”

Il ricordo della moglie e i suoi amori

L’attore australiano è stato ricordato con parole commoventi da parte di sua moglie Kelly Paniagua che ne ha confermato la morte venerdì 4 luglio.

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile. Chiediamo sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi“, ha detto a Deadline.

Non si tratta del primo decesso collegato alla storica serie tv “Streghe”. Meno di un anno fa infatti era morta anche Shannen Doherty, attrice con cui aveva avuto anche una breve storia d’amore nel 2001 quando l’attore era sposato con la seconda moglie, Brooke Burns, mamma di sua figlia Madison. I due avevano recitato insieme anche in “Another Day”, thriller fantascientifico del 2001. La loro relazione aveva portato a diverse critiche nei loro confronti e in particolare verso la donna che, a più riprese, era stata difesa a mezzo stampa dal suo compagno.