Morto l'archistar Frank Gehry che ha progettato il Museo Guggenheim di Bilbao, malattia respiratoria fatale
Frank Gehry è noto per il Guggenheim Museum Bilbao ed è stato un gigante dell'architettura contemporanea che ha rivoluzionato i panorami urbani
L’architetto Frank Gehry è morto, all’età di 96 anni, nella sua casa di Santa Monica, in California. Meaghan Lloyd, a capo del suo staff, ha confermato il decesso dell’archistar a causa di una breve malattia respiratoria. Frank Gehry ha progettato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo, tra cui l’iconico Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna.
La morte dell’archistar Frank Gehry
La notizia della morte di Frank Gehry è stata diffusa dal New York Times, che lo ha definito”uno dei talenti più formidabili e originali nella storia dell’architettura americana”.
Considerato uno dei giganti dell’architettura contemporanea, l’apripista della corrente decostruttivista, Gehry è morto in seguito a una malattia respiratoria a 96 anni.
L’esterno del Museo Guggenheim di Bilbao
Nato nel 1929 a Toronto, in Canada, è stato poi naturalizzato statunitense: si è trasferito a Los Angeles con la famiglia nel 1947, dove ha poi iniziato gli studi.
Il Museo Guggenheim di Bilbao
Celebre per le vele svolazzanti di titanio che hanno rivoluzionato i panorami urbani da Los Angeles a Bilbao, Gehry sarà ricordato per il Guggenheim Museum Bilbao, una esuberante costruzione rivestita in titanio innalzata in quella che era allora una città industriale in declino.
Aprì nel 1997: la struttura è una composizione di volumi curvilinei di argento scintillante con cui il Guggenheim sembrava sfidare la gravità, giocando con forme fluide, linee spezzate e materiali industriali. Oltre al titanio ci sono l’acciaio e il vetro.
Considerata una delle opere più importanti del Novecento, il museo innescò il cosiddetto “Bilbao effect”, il modello urbanistico secondo cui un singolo edificio iconico può trasformare l’immagine e l’economia di un’intera città.
Gli altri capolavori di Gehry
Fra i numerosi suoi capolavori figurano, oltre al Museo Guggenheim di Bilbao in Spagna, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e l’edificio della DZ Bank a Berlino. Gehry ha continuato a lavorare fino a 80 anni, realizzando edifici acclamati che hanno ridisegnato gli skyline di tutto il mondo.
La sede centrale della InerActiveCorp, nota come IAC Building, ha assunto la forma di un alveare scintillante quando è stata completata nel quartiere Chelsea di New York City nel 2007.
Il New York By Gehry, un edificio di 76 piani, una delle strutture residenziali più alte del mondo, è stato una splendida aggiunta allo skyline di Lower Manhattan quando è stato inaugurato nel 2011.
Tutti i premi ricevuti
Frank Gehry ha vinto tutti i principali premi nel campo dell’architettura, compreso il più prestigioso, il Pritzker Prize, che gli è stato assegnato per quello che è stato descritto come un lavoro “rinfrescante, originale e totalmente americano”.
Fra gli altri riconoscimenti ricevuti ci sono anche la medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects, il premio alla carriera Americans for the Arts e la più alta onorificenza del suo Paese natale, il Companion of the Order of Canada.
Nel 2011 Gehry è entrato a far parte della facoltà della sua alma mater, la University of Southern California, come professore di architettura. Nel corso degli anni ha insegnato anche alla Yale University e alla Columbia University.