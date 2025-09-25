Morto l'architetto Kongjian Yu in un incidente aereo in Brasile, era famoso in Cina per le sue "città spugna"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’architetto cinese Kongjian Yu, 62 anni, è morto in un incidente aereo nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul. Con lui hanno perso la vita altre tre persone: i registi brasiliani Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., e il pilota Marcelo Pereira de Barros. Il velivolo, precipitato nel cuore del Pantanal il 23 settembre, ha preso fuoco dopo un tentativo disperato di atterraggio. Le cause sono ancora da chiarire.

Chi era l’architetto Kongjian Yu

Nato nel 1963 nella provincia cinese di Zhejiang, Yu era uno degli architetti del paesaggio più influenti al mondo.

Laureatosi a Pechino, aveva poi conseguito il dottorato ad Harvard, specializzandosi in pianificazione ecologica.

L’architetto cinese Kongjian Yu

Tornato in Cina, fondò lo studio Turenscape, che ha firmato oltre mille progetti in 250 città. Era docente all’Università di Pechino e nel 2020 aveva ricevuto il prestigioso Sir Geoffrey Jellicoe Award.

Come riporta AGI, tra i suoi lavori più celebri ci sono il Qunli Stormwater Park ad Harbin, lo Shanghai Houtan Park e il Red Ribbon Park a Qinhuangdao: esempi di come il paesaggio possa diventare infrastruttura urbana sostenibile.

Le parole di Lula dopo l’incidente aereo in Brasile

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso “tristezza e sgomento”, ricordando Yu come un “punto di riferimento mondiale con le sue città spugna, che uniscono qualità della vita e protezione dell’ambiente”.

Il ministero degli Esteri brasiliano ha inviato le condoglianze ufficiali a Pechino dopo l’incidente aereo.

Kongjian Yu si trovava in Brasile per la Biennale di San Paolo e per le riprese di un documentario sul suo lavoro nel Pantanal.

La sua morte ha suscitato cordoglio internazionale: il vicepresidente brasiliano Geraldo Alckmin ha ricordato i suoi “notevoli contributi all’urbanistica sostenibile e alla conservazione della biodiversità”.

Cosa sono le “città spugna”

Il concetto che lo ha reso celebre è quello delle “città spugna”, adottato in Cina dal 2013: sistemi urbani progettati per assorbire e trattenere l’acqua piovana come farebbe un ecosistema naturale.

Pavimentazioni permeabili, parchi allagabili, tetti verdi e zone umide urbane riducono il rischio di alluvioni, rinfrescano le città e migliorano la qualità ambientale.

L’approccio di Yu, nato come risposta alla crisi climatica e all’urbanizzazione incontrollata, ha ispirato progetti in tutto il mondo, dall’Asia al Medio Oriente.

“Le città devono imparare a convivere con l’acqua, non a respingerla”, aveva detto in un’intervista del 2022.