Morto Francesco Pompilio attore del Paradiso delle Signore e di Buen Camino di Checco Zalone, aveva 49 anni

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Addio a Francesco Pompilio. L’attore, noto per aver prestato il suo volto a grandi produzioni come Buen Camino di Checco Zalone e Il Paradiso delle signore si è spento a 49 anni. A dare la tragica notizia è stata la sua agenzia, Fil5 Agency. Per il momento le cause della morte non sono state rese note.

È morto Francesco Pompilio

Come anticipato, l’agenzia Fil5 Agency, che seguiva il percorso dell’attore, ha annunciato la prematura scomparsa di Francesco Pompilio. Aveva 49 anni ed era originario di Pescara. Filippo Celli, il suo manager, lo ricorda come “un vero e proprio fratello d’anima artistica, un compagno di viaggio con cui condividere sogni, fatiche, progetti e traguardi”.

Francesco Pompilio si è spento per ragioni ancora non divulgate. Fanpage ha raccolto anche il cordoglio della conduttrice Francesca Manzini, che ricorda l’attore come “un’anima splendida, sempre sorridente nonostante le difficoltà“. Per il momento l’attore e regista Checco Zalone, che lo ha ospitato nel cast del suo ultimo film Buen Camino, non ha commentato la tragica notizia.

Nato a Pescara nel 1977, Pompilio aveva sviluppato nel tempo una carriera variegata, muovendosi con disinvoltura tra palcoscenico, piccolo e grande schermo.

La popolarità presso il grande pubblico era arrivata in particolare nel 2018 grazie al ruolo di Francesco Pavolini nella terza stagione de Il Paradiso delle signore. In seguito aveva lavorato nella serie Prisma, fino a figurare tra i protagonisti della già citata commedia di Zalone. Ma non solo. Francesco Pompilio aveva preso parte, anche se per una breve scena, alla serie televisiva Qui non è Hollywood ispirata al delitto di Avetrana.

Il cordoglio dell’agenzia Fil5 Agency

Nel lungo comunicato stampa condiviso sui social, la Fil5 Agency scrive che “la recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi”. Di Francesco Pompilio viene ricordata la “versatilità straordinaria”, dato che ha messo la sua opera anche “in spot pubblicitari per l’Italia come in Pasta Garofalo e per l’estero Kraft Hazelnut“.

Poi l’ultimo saluto, un messaggio di cordoglio, affetto e dolore nonché un invito alla memoria: “Grazie per la tua arte, per la tua gentilezza e per aver condiviso un pezzo della tua luce“. “Buon viaggio, Francesco”, conclude l’agenzia.

I messaggi dei fan e dei colleghi

Sotto la nota pubblicata dalla Fil5 Agency, fan e collaboratori ricordano “la sua meravigliosa intelligenza” e osservano: “Evidentemente nell’aldilà avevano bisogno di un fuoriclasse”. “Rimarrai sempre l’amico prezioso di mio figlio, ti sono grata anche di questo”, ricorda qualcun altro.

“Impossibile non volerti bene”, si legge, “una delle più belle persone che abbia mai conosciuto e frequentato”, si legge ancora, e c’è chi lo descrive come “mio caro e intenso compagno d’Accademia”.