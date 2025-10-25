Morto l'attore Franco Mari, era Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto a 78 anni l’attore Franco Mari, conosciuto negli ultimi anni con lo pseudonimo di Rupert Sciamenna grazie all’intuizione di Maccio Capatonda che ha costruito su di lui un personaggio apprezzatissimo dai fan. Prima di lavorare con il comico, aveva recitato con Steno, Mario Monicelli e Neri Parenti.

Chi era Franco Mari

Franco Mari, attore morto il 25 ottobre, era originario di Milano.

Dopo aver lavorato nel campo alberghiero, aveva intrapreso la carriera da attore.

IPA Herbert Ballerina tra i primi a ricordare il compianto Franco Mari

Tra gli anni Ottanta e Novanta ha recitato in Mani di fata di Steno e Facciamo Paradiso di Mario Monicelli

Aveva lavorato anche con la Gialappa’s Band nel loro primo e unico film Tutti gli uomini del deficiente.

La svolta della sua carriera era arrivata grazie all’incontro con Maccio Capatonda che aveva ritagliato per lui il ruolo di Rupert Sciamenna.

Aveva fatto parte del cast dei due film del comico, Italiano Medio e Omicidio all’italiana

Soprattutto era diventato protagonista di tantissimi suoi sketch diventati virali sul web.

In tv, sempre grazie alla collaborazione con Maccio Capatonda, era apparso nelle serie Mario e La villa di lato.

Il ricordo di Herbert Ballerina

Uno dei primi a ricordare Franco Mari, morto il 25 ottobre come Mauro Di Francesco, altro protagonista della commedia all’italiana, è stato Herbert Ballerina.

Sul suo canale Instagram ha ricordato i momenti vissuti con lui sul set “Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più “vecchio” del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda”.

L’attore ha poi raccontato di quanta strada fatta insieme e della fortuna nell’averlo incontrato.

“Non lo capivamo ma avevamo cambiato qualcosa, la gente per strada parlava come lui” ha ricordato con simpatia.

L’omaggio di Maccio Capatonda

Anche Maccio Capatonda ha scelto di fare il suo omaggio a Franco Mari.

Per ricordarlo ha pubblicato una serie di piccoli video tratti dai suoi sketch con l’attore protagonista.

A corredo del post la frase “Purtroppo se n’è andato Rupert Sciamenna (Franco Mari). Un mito della comicità”.