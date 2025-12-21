Morto l'attore James Ransone noto per The Wire e It-Capitolo 2, il 46enne si sarebbe tolto la vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto a 46 anni l’attore James Ransone. L’interprete californiano, conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Ziggy Sobotka in The Wire e di Eddie Kaspbrak in It-Capitolo 2, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media americani, Ransone si sarebbe suicidato, per ragioni ancora sconosciute.

La morte di James Ransone

Come riferito dal sito americano specializzato TMZ, l’attore è morto suicida nel suo appartamento nella giornata di venerdì 19 dicembre.

La causa della morte è stata confermata nella scheda del Los Angeles County Medical Examiner, il portale di medicina legale della contea di Los Angeles, secondo cui l’attore sarebbe stato trovato impiccato.

ANSA

James Ransone nel 2019

Il ritrovamento nella casa di Los Angeles

Dalle prime ricostruzioni rese note dal dipartimento di polizia della città californiana, gli agenti sarebbero intervenuti in seguito a una chiamata da un’abitazione. Come riportato dalle autorità, non si sospetterebbe alcuna “azione criminale” nel luogo del ritrovamento del cadavere.

Come riportato dal Baltimore Sun, nel 2021 Ransone ha raccontato di avere subito abusi sessuali da un ex tutor che lavorava nelle scuole pubbliche del Maryland: su Instagram l’attore ha rivelato che la violenza era stata tra le cause della sua dipendenza da alcol ed eroina.

La carriera

Nato il 2 giugno 1979 a Baltimora, Ransone ha studiato al Carver Center for Arts and Technology di Towson, nello stato del Maryland.

Dopo il debutto come co-protagonista in Ken Park di Larry Clark, ha recitato in A Dirty Shame di John Waters e in Inside Man di Spike Lee, ma ha raggiunto la notorietà entrando a far parte del cast della seconda stagione della serie The Wire, nel 2003, in cui ha recitato nel ruolo di Chester “Ziggy” Sobotka.

Nel corso della sua carriera ha recitato in diversi film e serie horror, come Sinister, Sinister 2, The Black Phone e The Black Phone 2, raggiungendo il successo nel 2019 nei panni della versione adulta di Eddie Kaspbrak in It: Capitolo 2.

Tra le sue interpretazioni anche le parti in Generation Kill, Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright e The First.