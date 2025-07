Morto l'attore Malcolm-Jamal Warner, Bill Cosby saluta il Theo de I Robinson: "Mai smesso di essere suo padre"

Bill Cosby ha reso un commosso omaggio al collega Malcom-Jamal Warner, l’attore scomparso il 21 luglio 2025 all’età di 54 anni, annegato al largo della costa caraibica del Costa Rica. I due hanno interpretato padre e figlio nella famosa serie televisiva I Robinson, rispettivamente Heathcliff Robinson e Theodore Aloysius “Theo” Robinson.

Le parole di Bill Cosby su Malcolm-Jamal Warner

In un’intervista rilasciata ad ABC News, Bill Cosby ha ricordato l’eredità lasciata da Malcolm-Jamal Warner sia sul piano artistico che personale.

“Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui. Sapeva sempre la sua parte, sapeva sempre le sue battute e sapeva sempre dove andare – ha dichiarato l’interprete di Heathcliff Robinson descrivendo Warner come “molto professionale” e “un grande studioso“.

IPA

Bill Cosby e Malcolm-Jamal Warner in I Robinson

Bill Cosby ha anche raccontato di aver mantenuto uno stretto legame con l’attore ben oltre la conclusione de I Robinson, serie andata in onda sulla NBC per otto stagioni, dal 1984 al 1992, con il titolo di The Cosby Show.

“Malcolm chiamava qui regolarmente. Anche se ero il loro papà televisivo, non ho mai smesso di essere un padre per loro”, ha detto.

Il portavoce di Cosby, Andrew Wyatt, ha rivelato che l’attore ha parlato anche con altri ex membri del cast della sitcom, tra cui Phylicia Rashad, interprete della moglie Clair Huxtable, ricordando insieme a lei la figura di Malcolm.

Il personaggio di Theo basato sul vero figlio di Cosby

In I Robinson, Malcolm-Jamal Warner interpretava il personaggio di Theodore Aloysius “Theo” Robinson che era liberamente ispirato a Ennis, figlio di Bill Cosby, assassinato nel 1997.

Il portavoce Wyatt ha dichiarato a People che il dolore per la morte di Warner “gli ha ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio”.

Il 21 luglio 2025 Malcolm-Jamal Warner si trovava in vacanza con la famiglia in Costa Rica. Secondo le autorità locali, è stato travolto da una forte corrente marina mentre nuotava.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei bagnanti e dei soccorritori intervenuti tempestivamente, l’attore non è sopravvissuto.

La carriera di Malcolm-Jamal Warner

Dopo I Robinson, Warner ha proseguito con successo la sua carriera, interpretando ruoli in serie come Malcolm & Eddie e prestando la voce a diversi personaggi animati. Ha ricevuto consensi per le interpretazioni in Reed Between the Lines, The Resident e Sons of Anarchy.

Anche in campo musicale ha ottenuto un importante riconoscimento con la vittoria di un Grammy Award nella categoria “Best Traditional R&B Performance” nel 2015.

Negli ultimi anni si era anche dedicato al mondo del podcasting, lanciando il programma “Not All Hood“, di cui l’ultimo episodio è andato in onda pochi giorni prima della morte. L’attore era sposato e padre di una bambina.