Morto l'attore Tim Curry, indimenticabile Pennywise in "It" e protagonista del "The Rocky Horror Picture Show"
È morto a 80 anni l'attore britannico Tim Curry, noto al grande pubblico per il suo Pennywise nella miniserie "It" e per il ruolo di Dr. Frank-N-Furter
Il mondo del cinema dice addio a Tim Curry. L’attore è ricordato per la sua interpretazione del clown assassino Pennywise nella miniserie horror It e per aver vestito i panni del Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show. L’interprete britannico è morto a 80 anni per cause naturali nella sua casa di Los Angeles.
La morte di Tim Curry
A dare la notizia della morte di Tim Curry è il portale americano TMZ, riportando la scoperta del corpo senza vita dell’attore nella sua abitazione di Los Angeles da parte della polizia, nella tarda serata di martedì 25 agosto.
Le autorità hanno escluso qualsiasi ipotesi di reato o circostanza sospetta sul ritrovamento, riconducendo la morte ai gravi problemi di salute dell’80enne, acutizzati dall’ictus che lo aveva colpito nel 2012.
Il debutto ad Hollywood
Attore di cinema e teatro, doppiatore e cantante, è nato a Grappenhall, piccolo villaggio del Cheshire in Inghilterra, il 19 aprile 1946. Si laurea in Letteratura inglese a Cambridge, iniziando la sua carriera nella recitazione con il conseguimento del titolo di studio in Arte drammatica all’università di Birmingham.
Dopo aver calcato i palcoscenici dei teatri durante gli anni ’60, Tim Curry ha debuttato a Hollywood a cavallo degli anni ’70, raggiungendo il successo grazie al leggendario ruolo di Dr. Frank-N-Furter nel musical The Rocky Horror Picture Show.
La carriera: dal Dr. Frank-N-Furter a Pennywise
È tra gli anni ’80 e ’90 che Tim Curry sale alla ribalta del grande pubblico con le sue inconfondibili interpretazioni in film come Signori, il delitto è servito, Caccia a Ottobre Rosso, I tre moschettieri, Legend e Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York.
Inarrivabile il suo Pennywise nella prima trasposizione televisiva del celebre romanzo di Stephen King, It, in cui veste i panni del clown assassino, diventandone per una generazione intera la raffigurazione per eccellenza.