Morto l'attore Tristan Rogers per un cancro ai polmoni, la leggenda di General Hospital aveva 79 anni

L’attore australiano Tristan Rogers è morto nella sua abitazione a Palm Springs, in California, all’età di 79 anni. Storico protagonista della soap General Hospital, Rogers aveva un cancro ai polmoni. A dare la notizia è stato il suo manager, Meryl Soodak. L’attore lascia la moglie Teresa Parkerson e due figli, Sara Jane e Cale.

Chi era Tristan Rogers

Nato a Melbourne, in Australia, il 3 giugno 1946, Tristan Rogers aveva iniziato la sua carriera come musicista ancor prima di dedicarsi alla recitazione.

Una volta trasferitosi a Los Angeles, è entrato nel cast di General Hospital nel 1980 nel ruolo di Roberto Scorpio.

Tristan Rogers sul set

Dal 2010 al 2019 Rogers ha recitato anche in un’altra famosissima soap, Febbre d’amore, nel ruolo di Colin Atkinson. Inoltre ha prestato la voce a personaggi delle serie animate Batman Beyond e The Wild Thornberrys. Ha inoltre preso parte alle web serie The Bay e Studio City.

Il successo con General Hospital

Il nome di Tristan Rogers resta ovviamente legato a General Hospital, la soap statunitense che in Italia fu trasmessa per la prima volta nel 1982.

Per oltre quattro decenni, l’attore australiano ha vestito i panni dell’agente segreto Robert Scorpio, formando con Holly, interpretata da Emma Samms, una delle coppie più amate del daytime statunitense.

Rogers è stato protagonista di General Hospital dal 1980 al 1992, per poi ritornare con apparizioni nel 1995, 2006, 2008, dal 2012 al 2016 e infine dal 2018 al 2024 e nel 2025.

“Per 45 anni ha affascinato milioni di telespettatori”

Immediato, dunque, è arrivato il saluto da parte di quella che per così tanti anni ha rappresentato una vera e prorpia famiglia per Tristan Rogers.

Frank Valentini, il produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: “La famiglia di General Hospital è profondamente addolorata per la perdita di Tristan. Per 45 anni ha affascinato milioni di telespettatori”.

Prima di sposarsi con Teresa Parkerson, nel 1995, con la quale ha avuto due figli, Sara Jane e Cale, Rogers è stato sposato, dal 1974 al 1984, con Barbara Meale.