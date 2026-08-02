Morto l'attore Vincent Pastore, il Salvatore Bonpensiero dei Soprano aveva 80 anni

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Addio a Vincent Pastore, attore italoamericano celebre per il ruolo di Salvatore Bonpensiero nella serie cult I Soprano. Pastore è stato trovato morto nel suo appartamento a New York nella giornata di sabato 1 agosto. Aveva 80 anni. Oltre ai Soprano, aveva lavorato a numerosi film, tra cui Quei bravi ragazzi e Carlito’s way, spesso interpretando personaggi della mafia italoamericana.

Morto a 80 anni Vincent Pastore

È morto all’età di 80 anni l’attore italomaericano Vincent Pastore.

Pastore è stato trovato morto nella giornata di sabato 1 agosto nel suo appartamento nel Bronx a New York, da un vicino di casa.

ANSA

Lo riporta Deadline, spiegando che l’attore non dava notizie ai familiari da tre giorni. Le cause del decesso non sono ancora note.

Addio al Salvatore Bonpensiero dei Soprano

Dal cinema alla tv, Pastore ha spesso interpretato il ruolo del mafioso italoamericano.

Era noto soprattutto per il ruolo di Salvatore Bonpensiero nella pluripremiata serie tv I Soprano.

Amico e faccendiere del protagonista Tony Soprano (James Gandolfini), poi diventato informatore dell’Fbi, “Big Pussy” Bonpensiero viene ucciso in una delle scene più memorabili della serie.

La carriera di Vincent Pastore

Vincent Pastore era nato nel 1946 a New York da una famiglia italoamericana.

Aveva iniziato la carriera da attore verso la fine degli anni Ottanta, con piccoli ruoli in diversi film. Tra piccolo e grande schermo, ha spesso interpretato lo stesso ruolo, quello del mafioso italoamericano.

Tra i suoi film più noti due grandi classici del genere dei primi anni ’90 come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito’s Way di Brian De Palma.

Il successo arrivò con il ruolo di Salvatore Bonpensiero ne I Soprano, serie cult di Hbo (1999-2007) che ha rivoluzionato la storia della televisione.