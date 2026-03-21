Morto l'ex capo dell'Fbi Robert Mueller che indagò sul Russiagate, Donald Trump gioisce

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L’ex capo dell’FBI Robert Mueller è morto all’età di 81 anni. Avvocato e dirigente pubblico americano, fu alla guida del Federal Bureau of Investigation per due anni. Fi anche colui che investigò sul Russiagate, concludendo l’indagine con l’accusa di interferenze da parte di Mosca nelle elezioni 2016 che portarono alla Casa Bianca Donald Trump per la prima volta.

La morte di Robert Mueller

Il 20 marz0 2026 è scomparso Robert Mueller, ma non sono ancora state rese note le cause del decesso.

L’uomo soffriva da tempo del morbo di Parkinson. A dare la notizia della morte dell’81enne sono stati i media americani.

Poco dopo, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sul social Truth un post di gioia per la scomparsa dell’ex capo dell’Fbi.

ANSA

“Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”, ha scritto il tycoon.

Chi era Robert Mueller

Robert Mueller era nato a New York il 7 agosto 1944 da una famiglia benestante.

Membro del Partito Repubblicano, è stato nominato a capo dell’FBI nel 2001 dal Presidente George W. Bush per un mandato di dieci anni, esteso per altri due anni dal suo successore Barack Obama.

Nel 2017 il Dipartimento di Giustizia lo ha nominato procuratore speciale per le indagini sul Russiagate.

Il 16 febbraio 2018, il Dipartimento di Giustizia e il procuratore speciale Mueller hanno pubblicato il documento di imputazione contro 13 russi e tre organizzazioni accusate di aver avuto un ruolo nelle elezioni del 2016, favorendo l’ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump.

Nel 2019 Mueller è giunto alla conclusione che la Russia abbia realmente interferito sul risultato delle votazioni a favore del tycoon.

Le indagini sul Russiagate

Secondo il New York Times, durante la campagna elettorale Usa nella primavera 2016, la Russia avrebbe intercettato e divulgato documenti del partito rivale, condotto massicce attività fraudolente mediante profili Facebook e Twitter e avrebbe avuto contatti con associati alla campagna presidenziale di Trump.

Sempre la testata sostenne che il figlio omonimo del presidente, Donald Trump jr., il 9 giugno 2016 incontrò alla Trump Tower l’avvocato russo Natalia Veselmitskaya, che aveva rapporti diretti con il Cremlino.

L’inchiesta condotta da Mueller portò all’incriminazione di dodici cittadini russi funzionari del GRU, l’intelligence militare russa.

Paul Manafort, che era stato il capo della campagna elettorale di Donald Trump, fu posto prima agli arresti domiciliari, e in seguito, il 15 giugno 2018, trasferito in carcere.

Rick Gates, socio d’affari e collaboratore di Paul Manafort, si dichiarò colpevole di alcuni reati finanziari e spiegò di aver aperto, insieme a Manafort, quindici conti bancari all’estero, anche a Cipro, e di non averli dichiarati al governo “su richiesta di Manafort”.

Il 24 marzo 2019 fu reso noto il contenuto del rapporto finale di Robert Mueller, dal quale non emersero prove che il presidente e la sua campagna elettorale avessero volutamente coinvolto la Russia nelle elezioni del 2016.

“Il rapporto non conclude che il presidente abbia commesso un crimine, ma neanche lo scagiona”, affermò Mueller.