Morto l'ex consigliere Pd Giovanbattista Grasso, l'amico di Renzi è andato a funghi senza più fare ritorno

Tragedia in provincia di Pistoia, nei boschi dell’Acquerino. Giovanbattista Grasso, per tutti ‘Bati‘, è stato trovato morto. Il 61enne, ex consigliere comunale Pd e grande amico dell’ex premier Matteo Renzi, era uscito di casa per andare a funghi. Non ha più fatto ritorno. Dopo ore di ricerche, l’epilogo drammatico: è stato individuato il suo cadavere. Probabilmente a stroncarlo è stato un malore.

Pistoia, morto l’ex consigliere comunale Giovanbattista Grasso

Come riferisce La Nazione, Grasso era un grande appassionato di funghi ed era uscito di casa proprio per trovarne qualcuno. L’allarme è scattato dopo che nessuno lo ha visto rientrare.

Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Acquerino, tra Poggione e Badia a Taona, nei boschi sopra Sambuca Pistoiese.

A battere il territorio i soccorritori del Sast, assieme alle squadre dei Vigili del fuoco e agli uomini della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Dopo più di tre ore di ricerche nel buio, ‘Bati’ è stato trovato privo di vita.

Il ricordo del governatore Giani

“La notizia della scomparsa improvvisa di Giovanbattista “Bati” Grasso mi addolora profondamente – ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – Operaio alla Breda, oggi Hitachi, è stato un punto di riferimento per Pistoia, impegnato con coraggio e passione nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e nella difesa della salute, in particolare contro l’amianto”.

“Una vita spesa con dignità e generosità, sempre al servizio della comunità. Alla famiglia, agli amici, a chi ha condiviso con lui lotte e speranze, esprimo la mia più sincera vicinanza. La Toscana perde una voce autentica del mondo del lavoro, ma il suo esempio resterà vivo. Addio Bati”, ha concluso il governatore.

Chi era ‘Bati’: l’impegno politico e l’amicizia con Matteo Renzi

Durante gli anni Duemila e fino a quando è andato in pensione nel 2023, ‘Bati’ ha ricoperto incarichi di primo piano a livello sindacale e di rappresentanza dei lavoratori dell’AnsaldoBreda poi divenuta Hitachi.

Inoltre a Pistoia si è impegnato sul fronte politico. Nominato segretario del circolo Pd “Ugo Schiano” di Hitachi nel periodo difficoltoso dell’azienda, quando cioè i giapponesi sono arrivati per rivoluzionare la produttività dell’attività, è poi diventato nel 2017 consigliere comunale col Pd. Fu il quinto più votato della lista.

Fu molto amico di Matteo Renzi. Nel 2019 lasciò i dem, sposando la causa dell’ex premier. Fu lui a organizzare la nascita di Italia Viva a Pistoia.

Nel 2022 si candidò nuovamente al consiglio comunale nella lista “Civici e Riformisti”, ma non riuscì a farsi eleggere. Dal maggio 2023 era responsabile organizzativo di Italia Viva per Pistoia.

Italia Viva Pistoia: “Siamo sconvolti”

“La comunità di Italia Viva Pistoia è sconvolta dalla prematura ed improvvisa scomparsa di Giovanbattista Grasso; già consigliere comunale, conosciuto in città per le sue battaglie su amianto e diritti dei lavoratori, era un riferimento per tutti noi, ma soprattutto un amico e una guida. Un abbraccio alla famiglia, in questo momento difficile e doloroso, che ci coinvolge tutti”. Lo scrive Italia Viva Pistoia in una nota social.