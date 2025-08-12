Morto l'ex senatore Alfredo Messina di Forza Italia, era stato tesoriere del partito di Berlusconi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lutto nel mondo della politica. Nelle scorse ore è morto a 89 anni Alfredo Messina, ex senatore del Popolo della Libertà e di Forza Italia, di cui è anche stato tesoriere. Antonio Tajani, attuale leader di FI, ha ricordato l’amico e collega con un post social. “Lassù troverai il tuo amico Silvio Berlusconi“, ha scritto il vicepremier azzurro.

Forza Italia, morto l’ex senatore Alfredo Messina: il ricordo di Tajani

Alfredo Messina è nato a Colleferro, in provincia di Roma. Il prossimo settembre avrebbe compiuto 90 anni. Si è spento lunedì 11 agosto 2025.

“Se ne è andato Alfredo Messina – il ricordo di Tajani -, per tanti anni senatore di Forza Italia e Tesoriere del nostro movimento. Un vero gentiluomo, un amico, un bravo dirigente. Ciao Gigi, noi ti chiamavamo così. Riposa in pace, lassù troverai il tuo amico Silvio. Una preghiera per te”.

ANSA Alfredo Messina (destra) e Paolo Romani (sinistra) durante un’assemblea dei senatori di Fi

Le reazioni dei big azzurri

“Uomo di grande lealtà e fedele collaboratore del presidente Berlusconi”, ha scritto su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri che ha sottolineato che Messina era una “figura di rara correttezza, dedizione e riservatezza”.

Parole di profonda stima anche da parte del senatore azzurro Francesco Silvestro che ha ricordato che Messina “ha affiancato con lealtà il presidente Silvio Berlusconi e rappresentato per molti di noi un esempio di serietà e impegno”. “Ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo la mia vicinanza e il più sentito cordoglio”, ha aggiunto il parlamentare.

Adriano Galliani ha descritto l’ex tesoriere come “un esempio di integrità, competenza e passione”, aggiungendo che era una “presenza leale e rassicurante, sempre pronta a sostenere il presidente Silvio Berlusconi e tutta Forza Italia”. Il suo impegno silenzioso ma instancabile resterà un ricordo prezioso. Ai suoi familiari vanno la mia vicinanza e le più sentite condoglianze”, ha concluso l’ex amministratore delegato del Milan.

Carriera politica e manageriale

Lungo la sua carriera manageriale, Messina ha ricoperto svariati ruoli dirigenziali, alcuni dei quali in Finivest e in Mediolanum.

Per quel che riguarda il suo percorso politico, è stato eletto senatore per la prima volta nel 2008, venendo candidato nelle file del Popolo della Libertà. Sempre tra le liste del Pdl, fu eletto a Palazzo Madama anche nella tornata del 2013.

Il 16 novembre 2013, con la conclusione della parabola politica del Pdl, ha aderito alla rinascita di Forza Italia. Il 29 giugno 2016 divenne tesoriere del partito. Alle elezioni del 2018 venne di nuovo eletto senatore. Nel 2022 non fu ricandidato.