Morto Lamberto Cardia, fu a Palazzo Chigi, presidente della Consob e a capo delle Ferrovie dello Stato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sabato 14 marzo 2026, a 92 anni, è morto Lamberto Cardia, figura di prestigio nel mondo istituzionale italiano seppur poco noto al grande pubblico. Negli anni ’90 Cardia fu sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini. Dopo l’impegno in politica, fu a capo della Consob e delle Ferrovie dello Stato.

Il lavoro in politica di Lamberto Cardia

Lamberto Cardia nacque a Tivoli il 29 maggio del 1934. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, fu Magistrato della Corte dei Conti.

Dal 1995 al maggio 1996 ricoprì il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini, con deleghe ulteriori ai servizi di sicurezza e allo sport.

ANSA

In seguito lavorò per lungo tempo a Palazzo Chigi, come capo di Gabinetto ai ministeri del Bilancio e del Turismo prima e a capo dell’ufficio legislativo al ministero del Tesoro dopo.

Presidente di Consob e Ferrovie dello Stato

Il 30 giugno 2003, dal secondo governo Berlusconi, è stato nominato presidente della Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, di cui in precedenza era stato commissario.

Conclusa la carica, non prorogabile per legge, alla Consob, fu eletto presidente delle Ferrovie dello Stato, ruolo che ricoprì fino al 2014.

In ambito sportivo presidiette la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita dal CONI.

Fu anche a lungo professore di contabilità di stato presso le facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Il ricordo del Senato

“Con la scomparsa di Lamberto Cardia perdiamo un uomo delle istituzioni di grande spessore e caratura morale” ricorda il senatore Patrizio La Pietra.

Il sottosegretario al Masaf aggiunge: “In questi anni di attività come sottosegretario del governo Meloni ho avuto modo di incontrarlo, conoscerlo e confrontarmi con lui, potendone apprezzare le qualità di uomo e di professionista”.

Infine, un pensiero “ai suoi famigliari e a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze”. Cardia lascia la moglie Maria Giovanna Raschi e il figlio Marco.

I funerali si svolgeranno a Cetona, in provincia di Arezzo, in forma privata. Una camera ardente sarà aperta nella clinica Pio XI a Roma.