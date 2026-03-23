Morto Leonid Radvinsky proprietario di OnlyFans, aveva solo 43 anni: era malato di cancro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto Leonid Radvinsky: il 43enne imprenditore ucraino-americano proprietario della piattaforma OnlyFans. A confermare la notizia è stata la stessa azienda, spiegando che Radvinsky si è spento “serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia.

Leonid Radvinsky e OnlyFans

Radvinsky era diventato il principale azionista della società nel 2018, quando acquistò il 75% della piattaforma fondata nel 2016 nel Regno Unito.

Sotto la sua guida, OnlyFans ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformandosi in uno dei principali punti di riferimento globali per contenuti per adulti e per la monetizzazione diretta tra content creator e fan.

Il successo di OnlyFans è esploso soprattutto durante la pandemia da Covid-19, quando lockdown e restrizioni hanno spinto milioni di utenti e creator verso modelli digitali di guadagno. In poco tempo questa crescita ha portato Radvinsky a entrare nella lista dei miliardari di Forbes già nel 2021.

Secondo i dati più recenti, OnlyFans ha generato circa 1,4 miliardi di dollari di ricavi nel 2024, con transazioni superiori ai 7 miliardi e oltre 377 milioni di utenti registrati. Nello stesso anno circa 4,6 milioni di creator pubblicavano contenuti sulla piattaforma, che trattiene il 20% dei guadagni.

Il web sembrava già saturo di piattaforme per adulti, ma il servizio OnlyFans è riuscito a ritagliarsi una nicchia di primo piano grazie a una novità: non offre solo contenuti hot, quanto una parvenza di connessione umana fra i creator e i fan che possono comprare contenuti personalizzati.

Chi era Leonid Radvinsky

Nato nel 1982 a Odessa, in Ucraina, Radvinsky si trasferì da bambino negli Stati Uniti, crescendo nei sobborghi di Chicago. Laureato in economia, iniziò molto presto la sua attività imprenditoriale nel settore digitale.

Già alla fine degli anni Novanta aveva avviato progetti online legati a contenuti vietati ai minori, mentre nel 2004 lanciò una delle prime piattaforme di camming a pagamento. Negli anni successivi ha mantenuto un profilo pubblico estremamente riservato.

Oltre a OnlyFans, Leonid Radvinsky aveva investito in diverse aziende tecnologiche tramite una società di venture capital con sede in Florida.

Patrimonio e attività

Secondo le stime di Forbes, al momento della morte il suo patrimonio ammonta a circa 4,7 miliardi di dollari. Solo attraverso dividendi, avrebbe incassato oltre 1,8 miliardi di dollari fino all’inizio del 2025.

Negli ultimi anni, OnlyFans aveva anche avviato una strategia di diversificazione, promuovendo contenuti non espliciti come fitness, intrattenimento e produzioni editoriali, nel tentativo di ampliare il pubblico e ridurre la dipendenza dai contenuti hot.

Parallelamente, Radvinsky era attivo anche nel campo della filantropia, con donazioni a istituti di ricerca oncologica, tra cui il Memorial Sloan Kettering Cancer Center.