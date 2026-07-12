Morto Lindsey Graham senatore Usa alleato di Trump, stroncato da un'"improvvisa malattia": aveva 71 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano 71enne della Carolina del Sud e figura di primo piano della politica conservatrice americana, molto vicino a Trump. A comunicarlo è stato il suo staff, parlando di una “breve e improvvisa malattia” e chiedendo rispetto per la privacy della famiglia.

Morto Lindsey Graham, le reazioni di Trump e Netanyahu

Ulteriori informazioni sulle cause del decesso del senatore Graham non sono state rese note. Secondo i media americani, una chiamata al numero d’emergenza partita dalla residenza del senatore avrebbe fatto riferimento a un arresto cardiaco.

La notizia ha suscitato immediate reazioni nel mondo politico statunitense: Donald Trump ha ricordato Graham definendolo “una delle persone e dei senatori più grandi che abbia mai conosciuto”.

ANSA

“Era sempre al lavoro ed era un vero patriota americano. Lindsey mancherà molto”, ha scritto ancora l’ex presidente sui social.

Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso il suo cordoglio: “Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici. L’America ha perso un grande patriota. Io ho perso un caro amico”. Parole simili sono arrivate dal presidente israeliano Isaac Herzog, che ha detto di essere “scioccato e addolorato” per la scomparsa di Graham.

Chi era Lindsey Graham

Nato a Central, in South Carolina, il 9 luglio 1955, Graham si era laureato in legge all’Università della Carolina del Sud. Dopo il servizio militare e alcuni anni di attività come avvocato, aveva iniziato la carriera politica nella Camera dei rappresentanti dello Stato, prima di approdare al Congresso nel 1994.

Nel 2002 era stato eletto al Senato per il seggio appartenuto a Strom Thurmond, venendo poi rieletto nel 2008 e nel 2014 con ampio margine. Nel 2016 aveva tentato la corsa per la nomination repubblicana alla presidenza, ritirandosi prima dell’avvio delle primarie.

Le posizioni sull’Iran

Lindsey Graham era un falco: era conosciuto per le sue posizioni dure in politica estera, in particolare nei confronti dell’Iran. Graham pensava che una soluzione diplomatica per la crisi iraniana sarebbe stata destinata a fallire: “Proviamo con una soluzione diplomatica. Credo che fallirà. Cosa succederà dopo?”, aveva commentato ai microfoni di Face the Nation.

La conseguenza: “A tutti coloro che ci ascoltano, se questo tentativo diplomatico fallisce, il presidente Trump prenderà il controllo dello Stretto di Hormuz. Lo controlleremo noi”.

Lindsey Graham e Donald Trump

Inizialmente critico verso Donald Trump e il movimento Tea Party, negli ultimi anni era diventato uno dei suoi più stretti alleati al Senato.