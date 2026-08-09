Morto Livio Berruti, storico campione olimpico dei 200 metri a Roma. Aveva 87 anni, era malato da tempo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Livio Berruti, storico atleta e campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Aveva 87 anni ed era da tempo malato. A riportare la notizia della sua scomparsa – avvenuta in una clinica della sua città, Torino – è l’Ansa che cita fonti vicine alla famiglia.

Morto Livio Berruti, sport in lutto per il campione dei 200 metri

Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di una delle sue prime stelle. Addio a Livio Berruti che si è spento a 87 anni dopo un periodo di malattia. Il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960 lascia la moglie Silvia. I funerali sono previsti in forma privata.

Berruti è stato primatista mondiale di questa specialità dal 1960 al 1963. Indimenticabile la sua impresa – compiuta a soli 21 anni – quando, a Roma 1960, divenne il primo europeo a conquistare l’oro nei 200 metri piani.

ANSA

Chi era “l’angelo” dell’atletica

Vera e propria icona dell’atletica leggera e dello sport italiano, era soprannominato “l’angelo” per l’eleganza della sua falcata e la grazia con cui correva.

Dopo la carriera agonistica, aveva proseguito nel mondo della comunicazione e della pubblicità, lavorando a lungo per la FIAT.

Nel 2006 era stato uno degli otto italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città.

Gli inizi e la vittoria alle Olimpiadi

Nato nel capoluogo piemontese il 19 maggio 1939, iniziò con l’atletica nel 1955 al liceo Cavour. Avrebbe voluto giocare a tennis ma i risultati da corridore lo spinsero a scegliere l’atletica.

Cinque anni dopo, seppe diventare già campione olimpico il 3 settembre 1960 allo Stadio Olimpico di Roma. Prima, in semifinale, aveva eguagliato il primato mondiale.

Allora il velocista fece notizia anche per il suo flirt con Wilma Rudolph, la sprinter americana che in quell’edizione vinse tre ori

Il palmares e il ricordo del Coni

Il suo palmarès vanta anche sei titoli italiani nei 100 metri e otto nei 200 metri, oltre alle partecipazioni alle successive edizioni olimpiche di Tokyo ’64 e Città del Messico ’68. Inoltre, ha vinto anche quattro medaglie ai Giochi del Mediterraneo ed è salito sei volte sul podio alle Universiadi,

In seguito alla sua morte, sono state disposte le bandiere a mezz’asta nella sede del CONI al Foro Italico ed è stato dichiarato il lutto per il mondo sportivo con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che sono state invitate ad onorarne la memoria con un minuto di silenzio nelle competizioni dei prossimi giorni.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha detto: “Ci ha lasciato un’altra icona del nostro mondo sportivo. Nessuno di noi dimenticherà mai la sua vittoria a Roma 1960. Berruti è stato un campione inarrivabile, le cui gesta resteranno nella storia del nostro sport: ha fatto sognare l’Italia e con il suo oro ai Giochi di Roma ci ha reso orgogliosi e fieri della nostra italianità”. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio. Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 a Tokyo nel 2021, ha commentato così: “Sono profondamente addolorato per la sua scomparsa. La sua leggerezza è un modello per noi, e correrò agli Europei per lui”.