Morto lo stilista Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda italiana aveva 93 anni

Lutto nel mondo della moda: è morto Valentino Garavani. Il grande stilista, creatore dell’omonimo marchio di moda famoso in tutto il mondo, è deceduto nella giornata di oggi, 19 gennaio, nella sua casa a Roma. Aveva 93 anni. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison Valentino ed ex compagno dello stilista.

È morto oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Roma lo stilista Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda italiana.

A darne notizia la sua Fondazione: il grande stilista “si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, all’età di 93 anni.

Un lutto che arriva a pochi mesi di distanza da quello di un altro gigante della moda italiana, Giorgio Armani, morto a 91 anni lo scorso settembre.

Quando si terranno i funerali di Valentino

Nella stessa nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti fa sapere che la camera ardente sarà allestita “presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00”.

I funerali del grande stilista si terranno venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.

La carriera di Valentino

All’anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutti Valentino, il grande stilista nasce nel 1932 a Voghera, in provincia di Pavia.

Dopo gli studi a Milano, nel 1949 si trasferisce a Parigi, dove muove i primi passi nel mondo della moda formandosi negli atelier di Jean Dessès e Guy Laroche.

Tornato in Italia nel 1958, apre un suo laboratorio di sartoria a Roma, in via Condotti.

Poi l’incontro con Giancarlo Giammetti, che porta alla creazione di uno dei sodalizi più importanti e duraturi del mondo della moda.

La maison Valentino debutta ufficialmente nel 1962 e diventa nel giro di pochi anni famosa e apprezzata in tutto il mondo, arrivando a vestire decine di star di Hollywood e del mondo dello spettacolo.

Nel 1998 Valentino e Giammetti cedono il marchio, ma lo stilista resta direttore artistico fino al 2007.

Dopo alcuni passaggi di proprietà, dal 2012 la casa di moda è controllata dalla Mayhoola, una holding della famiglia reale del Qatar.

Il ricordo di Giorgia Meloni

“Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda il grande stilista.

“Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”.