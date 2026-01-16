Morto lo studente accoltellato a La Spezia, l'aggressione in classe forse per motivi sentimentali

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non ce l’ha fatto lo studente che in giornata è stato accoltellato a scuola a La Spezia. Il giovane, 19 anni, è morto all’ospedale Sant’Andrea dove era stato portato in condizioni gravissime e operato. Purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha fermato l’aggressore, un altro studente di 18 anni: stando alle prime informazioni, lo avrebbe colpito in classe dopo una lite per motivi sentimentali.

Morto lo studente accoltellato a La Spezia

È morto in ospedale dopo diverse ore di agonia lo studente di 19 anni che era stato accoltellato a scuola a La Spezia nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio.

Il decesso è stato reso noto dalla direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea, dove il giovane era stato portato in condizioni critiche.

ANSA

Il giovane era stato operato e ricoverato in rianimazione, poi il decesso.

L’aggressione a scuola

L’episodio, riferisce Ansa, è avvenuto all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”, durante l’orario scolastico.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe consumata in classe, davanti ai compagni della vittima e al professore che stava facendo lezione.

Il 19enne, di origini egiziane, sarebbe stato accoltellato a morte da un altro studente di 18 anni.

Forse una lite per motivi sentimentali

Stando a quanto emerso finora, tra i due ci sarebbe stata una lite iniziata nei bagni della scuola e poi proseguita in classe, dove il 18enne avrebbe tirato fuori un coltello e colpito il compagno.

Si sospetta che la lite sia nata per motivi sentimentali.

La dinamica di quanto accaduto è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori della Squadra mobile della Questura della Spezia.

Fermato studente

La polizia ha fermato e portato in Questura l’aggressore, uno studente di 18 anni della stessa scuola.

In corso l’interrogatorio, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e risalire al movente dell’aggressione.

I poliziotti hanno recuperato l’arma impiegata, un lungo coltello da cucina che il giovane si sarebbe portato da casa.

Per questo al ragazzo potrebbe venire contestato il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione.