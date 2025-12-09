Morto lo zoologo Iain Douglas-Hamilton protettore degli elefanti in Africa e papà di "Save the Elephants"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto Iain Douglas-Hamilton, zoologo britannico di fama mondiale e tra i primi studiosi a decifrare il comportamento sociale degli elefanti nel loro habitat naturale in Africa. Lo scienziato è deceduto nella sua casa di Nairobi, in Kenya. Aveva 83 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Dudu, che non ha specificato la causa del decesso.

Morto Iain Douglas-Hamilton

Lo zoologo si è spento nella giornata di lunedì 8 dicembre. Considerato uno dei più influenti conservazionisti del secolo, Douglas-Hamilton dedicò la vita a comprendere e proteggere il più grande mammifero terrestre, affrontando rischi continui: cariche improvvise, fucilate dei bracconieri, fino a un attacco quasi mortale di api nel 2023.

Nonostante tutto, mantenne sempre, come ricordano amici e colleghi, ironia, lucidità e una profonda consapevolezza del valore del suo lavoro. Figlio di una famiglia aristocratica britannica, studiò zoologia a Oxford e, appena ventitreenne, si trasferì in Tanzania per osservare da vicino gli elefanti del Lake Manyara National Park.

Fu lì che iniziò a fotografarli, catalogarli, ricostruirne le genealogie e mappare i loro spostamenti. In un primo momento li numerava; poi, imparando a riconoscerli dalle orecchie, cominciò a dar loro un nome. Arrivò così a conoscere centinaia di esemplari uno per uno.

Nel corso degli anni, Douglas-Hamilton rivoluzionò lo studio dei pachidermi. Capì come comunicavano, perché formavano determinate strutture sociali e in che modo compivano lunghi spostamenti attraverso territori sconfinati. Fu anche tra i pionieri dei censimenti aerei, destinati a diventare strumenti fondamentali per la conservazione della fauna africana.

Nel 1971 sposò Oria Rocco, fotografa di origine italiana nata in Kenya, incontrata a una festa a Nairobi due anni prima. La coppia si stabilì in Tanzania, dove nacquero le due figlie, Saba e Dudu. Ma negli anni successivi l’attività scientifica lasciò sempre più spazio alla lotta contro il bracconaggio, che negli anni Settanta raggiunse livelli drammatici. Fu Douglas-Hamilton a definire quel periodo come un vero e proprio “olocausto degli elefanti”.

La campagna contro il commercio di avorio

La sua influenza fu decisiva nel persuadere il governo keniota a bruciare nel 1989 l’intero stock nazionale di avorio sequestrato: un gesto simbolico che fece il giro del mondo e portò a un importante divieto internazionale del commercio di avorio. Parallelamente, continuò a sviluppare metodi innovativi di monitoraggio, lavorando con veterinari kenyoti per applicare ai pachidermi i primi collari con radiotrasmittenti.

Il libro “Vita con gli elefanti” di Iain Douglas-Hamilton e Oria Rocco

è acquistabile anche su Amazon

Negli anni Dieci, di fronte a una nuova ondata di uccisioni alimentata dall’espansione della classe media cinese e dalla richiesta di manufatti in avorio, Douglas-Hamilton lanciò una campagna globale di sensibilizzazione. Coinvolse celebrità come la star del bascket Yao Ming e portò l’opinione pubblica cinese a confrontarsi con l’impatto devastante di quel mercato sugli elefanti africani.

Save the Elephants

Save the Elephants, la Ong fondata dallo zoologo e oggi diretta dal genero Frank Pope insieme alle figlie Saba e Dudu, ha sottolineato come Douglas-Hamilton sia stato cruciale nel documentare “la distruzione di oltre metà degli elefanti africani in un solo decennio”, spingendo verso decisioni intergovernative fondamentali.

La Uganda Conservation Foundation lo ha ricordato come un uomo che “non solo ha protetto gli elefanti, ma ha reso più forti le persone che si impegnano a farlo”. Oltre alla moglie Oria e alle figlie Saba e Dudu, lascia sei nipoti.