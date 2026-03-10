Morto Luca Conti tra i primi blogger italiani sul web e autore di Pandemia, era malato da tempo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto a 50 anni Luca Conti, tra i primi apripista per l’arrivo del fenomeno blog in Italia. Lo scrittore e consulente di comunicazione digitale era stato colpito da un tumore al colon e aveva voluto raccontare fino all’ultimo il decorso della malattia. Fondatore di “Pandemia.info”, uno dei primi blog italiani, era considerato una figura di riferimento per l’innovazione e i linguaggi digitali anche fuori dal nostro Paese.

La scoperta del tumore

Luca Conti è morto nella mattina di martedì 10 marzo nell’ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, dove era stato ricoverato in seguito all’aggravarsi della malattia.

Attraverso il suo blog personale aveva deciso di raccontare nel dettaglio l’evoluzione del cancro scoperto a fine 2025 e il percorso di terapia a cui era sottoposto, per fare chiarezza passo dopo passo sulla sua esperienza e spiegare la filosofia e le sue strategie per affrontare la malattia.

Gli ultimi post

L’ultimo post del blog, intitolato con il motto latino Dum spiro, spero (tradotto da latino “finché respiro, spero”), riporta la data del 10 marzo e dà l’annuncio della sua morte con un messaggio di Luca Conti: “Non è finita, fin quando finisce”.

L’ultimo contenuto del blogger risale invece al 5 febbraio, quando condivideva le sue condizioni nonostante le poche energie: “Ieri erano 3 mesi dall’intervento di rimozione del tumore primario e quindi, per la ricerca e la statistica, 3 mesi di sopravvivenza portati a casa. Quanti altri è inutile persino chiederselo. Certo è che la distanza dall’orizzonte finale si restringe” scriveva.

Chi era Luca Conti

Classe 1975, Luca Conti è stato uno dei primi a intuire le potenzialità del web e tra i pionieri dell’era dei blog in Italia con l’apertura nel 2002 di “Pandemia.info“.

Professionista poliedrico e impegnato, era visto come punto di riferimento per la comprensione dei nuovi media, dei linguaggi e del social media marketing, settore che tra il 2007 e il 2019 aveva costituito la sua attività principale.

Nel 2019, si legge dal suo blog, “in linea con la sua evoluzione personale, ha compiuto una scelta radicale, abbandonando il mondo dei social media per abbracciare valori più autentici e profondi”.

Autore di 17 libri tecnici e divulgativi, oltre che curatore della collana Digital Marketing Pro di Hoepli, nella quale ha firmato 12 volumi, è stato docente all’Università Milano-Bicocca e ha collaborato come giornalista freelance per testate nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore.

Luca Conti è ricordato anche per il suo attivismo convinto nella tutela dell’ambiente, con un passato nelle file del Wwf Italia e dei Verdi a Senigallia.