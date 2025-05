Morto Lucio Manisco storico corrispondente Rai da New York per il Tg3, è stato deputato ed europarlamentare

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lucio Manisco, ex corrispondente Rai da New York, è morto a 97 anni. Il giornalista aveva cominciato la sua carriera come assistente ai programmi della BBC per poi diventare corrispondente da Londra per il Messaggero. Negli anni ’50 aveva lavorato negli Usa, prima per il quotidiano e poi come corrispondente per il Tg3. È stato anche parlamentare.

I primi passi nel giornalismo di Lucio Manisco

L’incarico di corrispondente dagli Stato Uniti per la Rai è stato senza dubbio quello più importante nella lunga carriera giornalistica di Lucio Manisco.

Nato a Firenze il 16 febbraio 1928, Manisco si è laurato in Lettere all’Università La Sapienza di Roma. Gli inizi nel mondo del giornalismo si devono alle collaborazioni con Italia Socialista e Il Giornale di Roma.

Fonte foto: ANSA

Lucio Manisco (a sinistra) negli anni della sua attività politica

Il periodo a Londra e l’incarico come corrispondente Usa per il Tg3

All’inizio degli anni ’50 Lucio Manisco si trasferisce a Londra e lavora come assistente ai programmi della BBC. Poco dopo ricopre l’incarico di corrispondente da Londra per Il Messaggero per poi diventare, nel 1955, corrispondente dagli Stati Uniti sempre per il quotidiano romano.

Fino al 1984 il giornalista copre gli eventi americani per il Messaggero. Nel 1987 Lucio Manisco diventa corrispondente del Tg3 dagli Usa, incarico che ricopre fino al 1992 e che gli regala una grande notorietà.

L’ultima parte della carriera giornalistica risale al biennio 1995-96, quando dirige il quotidiano Liberazione, organo di stampa del partito Rifondazione Comunista.

La carriera politica del giornalista Lucio Manisco

Chiusa l’esperienza come corrispondente dagli Usa per il Tg3 della Rai, Lucio Manisco si dedica alla politica. Nel 1992 viene eletto alla Camera dei Deputati come indipendente nelle file di Rifondazione Comunista, mandato poi rinnovato nelle elezioni del 1996.

Durante gli anni in Parlamento, Manisco è membro e segretario della Commissione Affari Esteri. Nel 1994, sempre con Rifondazione Comunista, viene eletto al Parlamento Europeo, seggio che ottiene anche nel 1999 ma con il Partito dei Comunisti Italiani. Sempre con i Comunisti Italiani si candida alle Europee del 2004, ma non viene eletto. Ha partecipato attivamente alla politica fino al 2016.

Nel 2004, insieme a Alessandro Cislin e Giuseppe Di Lello, ha pubblicato il libro “UE: attacco alla libertà: anomalia italiana e controllo mediatico di Berlusconi”.