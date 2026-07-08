Morto Luigi Colombo storico giornalista sportivo che inventò la telecronaca a due cambiando la tv

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Luigi Roberto Colombo, storico telecronista del calcio italiano. Giornalista e conduttore televisivo, aveva 79 anni. È considerato l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di raccontare il calcio in tv, facendo qualcosa di nuovo: la telecronaca a due voci. Oggi è uno standard, ma nel 1981 fu un esperimento. Non fu solo questo, ha ideato e condotto diversi programmi televisivi e fu direttore e caporedattore di altre realtà.

Morto Luigi Roberto Colombo

Il giornalista e conduttore televisivo Luigi Roberto Colombo è morto. Nato a Cesano Maderno nell’aprile 1947, aveva 79 anni.

Non sono state annunciate le cause della morte dell’uomo che verrà ricordato come l’innovatore della telecronaca calcistica italiana.

Fu lui, infatti, che negli anni ’80 ha cambiato il modo di raccontare il calcio in tv. Lo ha fatto con un esperimento, che oggi è diventato standard: la telecronaca a due voci.

La telecronaca

Un cambiamento che resterà nella storia: la telecronaca a due voci. Una svolta che è arrivata nel 1981 a Telemontecarlo.

Il 14 marzo, per la finale della Coppa di Lega tra Liverpool e West Ham, Colombo e José Altafini hanno diviso la telecronaca della partita.

Fu un esperimento riuscito e presto riproposto per altri eventi e ad altri professionisti come Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli, fino a essere adottato da tutta la televisione italiana.

La carriera

Non solo telecronaca. La carriera di Colombo era iniziata già da tempo, prima a TVM 66 e poi a Telemilano 58 (poi Canale 5).

Storico il passaggio a Telemontecarlo, dove rimase per 15 anni come responsabile dello sport e voce dei principali eventi internazionali: Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Mondiali, Europei e Olimpiadi.

Ma fu anche il conduttore di Quasigol, Galagoal Italia ’90, Mondocalcio e Zona Odeon, caporedattore di Intrepido e fondatore di Sisal Tv.