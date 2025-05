Morto Luigi Tamburrino noto per il personaggio di Alì Sasà in "TeleGaribaldi": l'attore aveva 57 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto Luigi Tamburrino, attore noto soprattutto per il personaggio di Alì Sasà nello show comico “TeleGaribaldi“. Amato dal pubblico, fu anche attore di cinema con Mario Merola e Gigi d’Alessio. Il ricordo commosso dell’amico Alan De Luca racconta la sua solitudine, la lotta contro l’alcol e la voglia, mai spenta, di rinascere.

Chi era Luigi Tamburrino

L’attore napoletano si è spento a soli 57 anni. Luigi Tamburrino conquistò la notorietà grazie al celebre personaggio di Alì Sasà, reso iconico nella trasmissione “TeleGaribaldi“.

L’idea era quella di impersonare un immigrato tunisino che parlava perfettamente il dialetto napoletano. Diventò presto una maschera amatissima dal pubblico, protagonista di sketch esilaranti e situazioni paradossali legate al tema dell’integrazione.

Oltre alla televisione, Tamburrino ha calcato anche un set cinematografico. Recitò infatti nel film “Cient’ann”, accanto a Gigi D’Alessio e Mario Merola, vestendo ancora una volta i panni del suo personaggio più famoso.

Il ricordo di Alan De Luca

Alan De Luca, collega nel programma e amico di Tamburrino, lo ha ricordato con parole toccanti, rivelando aspetti meno noti della sua personalità.

Come sottolineato da De Luca, l’attore era segnato da profonde ferite personali. La perdita del padre, a cui non aveva mai perdonato il gesto estremo, e l’assenza affettiva della madre lo avevano lasciato in una solitudine difficile da colmare.

Viveva in un piccolo basso napoletano, combattuto tra il desiderio di rinascita e le sue fragilità, in particolare la dipendenza dall’alcol, che riusciva solo temporaneamente a superare.

“L’anno scorso ti portai a Procida, in un momento raro di tua sobrietà” ha raccontato sui social De Luca. “Parlandomi dei tuoi progetti e della voglia di ricominciare,, come avevi detto tante volte. Ed io ci avevo voluto credere, ancora una volta”.

Cos’è “TeleGaribaldi”

Trasmissione televisiva cult degli anni ’90, in onda sulle emittenti locali campane, “TeleGaribaldi” ha rivoluzionato il linguaggio comico partenopeo e lanciato numerosi talenti ormai affermati a livello nazionale.

Nato come varietà a basso budget, il programma era costruito su una serie di sketch, parodie e personaggi surreali, spesso ispirati alla vita quotidiana napoletana, interpretati da giovani attori in cerca di visibilità.

Tra i protagonisti emersi ci sono nomi come Biagio Izzo, Alessandro Siani, Lisa Fusco e lo stesso Luigi Tamburrino, indimenticabile interprete del tunisino Alì Sasà.