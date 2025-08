Morto Marco Bonamico, leggenda del basket italiano: la lunga lotta contro la malattia, aveva 68 anni

Il basket italiano piange la scomparsa di Marco Bonamico, storico volto della Virtus Bologna e della Nazionale, protagonista assoluto degli anni ’70 e ’80. L’ex giocatore è morto all’età di 68 anni all’ospedale Bellaria di Bologna, dove era ricoverato da tempo. Il soprannome che lo accompagnava per tutta la carriera era “il Marine”, per via dell’intensità difensiva e della forza fisica che portava in campo.

Morto Marco Bonamico

Nato a Genova nel 1957, Bonamico è stato un simbolo della pallacanestro italiana in una delle sue stagioni più brillanti: l’argento olimpico a Mosca nel 1980 e l’oro europeo a Nantes nel 1983 sono tra i traguardi che ne hanno fatto un’icona.

Come riporta ANSA, con la maglia della Virtus Bologna ha vissuto le stagioni più importanti della sua carriera. Due scudetti, tra cui quello della stella nel 1984, e una Coppa Italia, conquistati con la canotta delle V Nere in una squadra che ha segnato un’epoca.

ANSA

Marco Bonamico con la canotta della Virtus Bologna

Ala grande da 2.01 metri, fu tra i primi lunghi italiani a sfruttare il tiro da tre punti, introdotto a metà degli anni Ottanta, con una precisione che lo rese subito decisivo anche dalla lunga distanza.

Una carriera al top nel basket

Oltre alla Virtus, ha militato anche in Fortitudo Bologna, Siena, Milano, Napoli, Forlì e Udine, contribuendo ovunque con il suo spirito competitivo e il talento naturale. In Nazionale ha totalizzato 151 presenze e 777 punti, lasciando un segno indelebile con la sua personalità.

Il primo a credere in lui fu Dan Peterson, che lo lanciò giovanissimo in Serie A.

L’allenatore americano lo ricorda con commozione: “Un giocatore che ho amato. Con grande dolore lo saluto con un affetto che non riesco neanche a spiegare”.

La vita dopo il ritiro

Dopo il ritiro, Bonamico ha continuato a vivere il basket da protagonista: commentatore tecnico per la Rai, presidente della Legadue e della GIBA, sempre attivo nella promozione del movimento, anche nel nascente mondo del basket 3×3.

Gianni Petrucci, presidente della FIP, lo ha ricordato come “una colonna del nostro sport. Simpatico, ironico, capace di tenere rapporti umani sinceri con tutti”.

“Perdo un fratello”, ha detto invece Renato Villalta, suo storico compagno di squadra nella Virtus della stella.

E proprio la Virtus Bologna ha espresso il cordoglio in una nota: “Ha indossato con orgoglio la nostra maglia per 8 stagioni, conquistando tre scudetti. Il suo spirito resterà con noi”.