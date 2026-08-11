Morto Marco Schiavina stratega di Turisti per caso, il dolore di Patrizio Roversi e l'addio a "Orso"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Marco Schiavina, tra gli ideatori del programma Turisti per caso, è morto. Lo stratega turistico del programma cult con Patrizio Roversi e Syusy Blady è deceduto domenica 9 agosto e darne la notizia è stato il Comune di San Giovanni in Persiceto, paese di cui ha animato la vita culturale per anni. Aveva 70 anni, il prossimo 16 ottobre ne avrebbe fatti 71. A ricordarlo, su tutti, proprio Roversi, che tra le colonne della Repubblica piange la morte dell’amico “Orso“, così soprannominato da tutti.

Morto Marco Schiavina, l'”Orso” di Turisti per caso

Schiavina, secondo quanto riportato da Roversi, sarebbe deceduto improvvisamente. A riferirglielo sarebbe stata la moglie, che ha raccontato come il 70enne si sia sentito male alle prime luci del mattino di domenica 9 agosto.

“Orso”, così soprannominato da tutti, si era alzato all’alba respirando male, poi non si sarebbe più ripreso.

ANSA

Addio all’ideatore di Turisti per caso

Il nome di Schiavina è strettamente legato a quello del programma Turisti per caso. Insieme a Patrizio Roversi e Syusy Blady, il 70enne aveva ideato un programma di approfondimento di viaggi in giro per il mondo.

Era lo stratega turistico, colui che programmava tutto nei minimi dettagli di ogni viaggio.

Oltre a Turisti per caso, Schiavina era un uomo di teatro e cinema e anche ideatore della rassegna cinematografica “Film&aFilm”.

Il ricordo di Patrizio Roversi

Appresa la notizia della morte di “Orso”, Patrizio Roversi ha affidato alle colonne della Repubblica il ricordo dell’amico.

Lo ha descritto come “un appassionatissimo viaggiatore” e, come l’animale, anche un po’ “burbero”. Ma Schiavina è stato anche “inesorabile, implacabile”.

Nell’ultimo periodo i due si erano persi: “Nell’ultimo anno l’ho cercato cento volte, mail e telefonate. Non mi ha mai risposto, non ho capito perché. Stava bene, ma aveva chiuso. Questo oggi mi fa star peggio, ma mi dicono che me ne devo fare una ragione, lui era… Orso”.

“La vita è fatta a stanze. Si aprono le porte, ci passi, poi le porte ti si chiudono alle spalle. E devi andare avanti. Quando la porta non si chiuderà dietro, ma ti si chiuderà in faccia, ti fermi, per sempre. Con Orso abbiamo attraversato un corridoio lungo 40 anni, e adesso è chiuso”, ha scritto.

Le parole di Syusy Blady

Non ha tardato ad arrivare anche il ricordo di Syusy Blady.

“È andato avanti a preparare un viaggio definitivo”, ha scritto scherzando per poi sottolineare, vista l’organizzazione certosina di “Orso”: “Sto aspettando che mi mandi il programma come faceva lui organizzando i viaggi di Turisti per caso. Potevi rimanere qui ancora un po'”.