Morto Mariano Rubinacci, lo stilista di Napoli che ha conquistato i Reali inglesi e gli arabi aveva 83 anni

Mondo della moda in lutto. È morto Mariano Rubinacci, stilista e imprenditore di origini napoletane. Aveva 83 anni, lascia la moglie e quattro figli, oggi alla guida dell’attività di famiglia. Aveva stregato i Reali inglesi e gli arabi trasformando Mount Street, a Londra, come la strada più elegante dello shopping della città. I suoi abiti sono presenti, come collezione permanente, al Victoria and Albert Museum di Londra e al museo del Fashion Institute of Technology di New York. I funerali si terranno il 19 febbraio alle 16.00 presso la Chiesa di San Giuseppe a Chiaia Riviera di Chiaia, a Napoli.

Chi era Mariano Rubinacci

Mariano Rubinacci ha intrapreso la sua attività da stilista e imprenditore nel 1961 guidando l’azienda di famiglia.

Nel 1932, infatti, il padre Gennaro, detto Bebè, mercante d’arte, aprì il primo atelier in via Chiaia, a Napoli.

Lo stilista, morto il 18 febbraio a 84 anni, decise di cambiare nome alla sartoria e utilizzare quello di famiglia, ribattezzandolo Laboratorio Rubinacci.

Nel corso degli anni, l’imprenditore ha allargato la sua attività superando i confini nazionali.

La storia del Laboratorio Rubinacci

Inizialmente, il nome dell’atelier scelto da Gennaro Rubinacci, padre di Mariano, fu London House, un omaggio alla capitale e ai tessuti del paese anglosassone.

In pochi anni, divenne uno degli atelier più importanti per la sartoria maschile, non solo a Napoli ma in tutta Italia.

Era frequentato, tra gli altri, da Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica e Umberto di Savoia.

Nel corso degli anni, Mariano Rubinacci ha allargato la sua attività superando i confini nazionali.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, grazie al consolidamento dell’identità artigianale, Mariano Rubinacci conquistò i reali inglesi, i banchieri della City, principi arabi, i principali esponenti dell’aristocrazia internazionale e della finanza.

Nel 2005 ha aperto la prima boutique fuori dall’Italia, proprio a Londra.

Orgoglio di Napoli

In una delle ultime interviste rilasciate, al Corriere del Mezzogiorno, in occasione dei suoi 80 anni, dichiarò con orgoglio di aver mantenuto la sua sede storica in via Chiaia, a Napoli, anche dopo il grande successo internazionale.

Gli abiti di Mariano Rubinacci sono presenti al Victoria and Albert Museum di Londra e al museo del Fashion Institute of Technology di New York.

L’imprenditore e stilista, morto il 18 febbraio, si è sempre detto affascinato dalla tecnologia, anche se non è riuscito a saper utilizzare il computer: “Io mi muovo in un territorio che mi è poco noto ma del quale vedo le prospettive e le sfumature”, aveva dichiarato.

Negli ultimi anni, aveva aperto una sede a Casandrino, lasciando sempre la sede principale a Napoli già guidata dalla terza generazione Rubinacci.

“Luca è la nostra immagine, con i suoi 400mila follower e la capacità di stare su tutto. Chiara regna su Mount street, dove abbiamo un negozio più inglese di quelli britannici, e ha Londra fra le mani. Sono i più piccoli, gemelli, e sono molto soddisfatto di come portano avanti l’azienda. Alessandra e Marcella sono sul fronte napoletano. Barbara, mia moglie, è l’eminenza grigia e anche lei ha espresso riserve su questo nuovo progetto. E poi ci sono i nipoti, fra cui il piccolo Marianino”, le sue parole al Corriere del Mezzogiorno.