Morto Marzio Mazzanti cantante degli Homo Sapiens, vinse Sanremo nel 1977: i funerali a Fornacette

Marzio Mazzanti, cantante e bassista degli Homo Sapiens, è morto all’età di 80 anni. Lo storico gruppo pisano aveva vinto il Festival di Sanremo del 1977 con la canzone “Bella da morire”. Nell’ultimo periodo le condizioni di salute di Mazzanti erano peggiorate. La sua ultima apparizione in tv risale al 2023.

I funerali di Marzio Mazzanti, cantante degli Homo Sapiens

I funerali di Marzio Mazzanti, cantante della storica band, si sono tenuti oggi nella chiesa Regina Pacis di Fornacette (Pisa). L’artista è scomparso all’età di 80 anni nella mattinata di ieri, lunedì 16 febbraio, in seguito a un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute.

La notizia è stata riportata dai quotidiani locali La Nazione e Il Tirreno e confermata anche sul profilo Facebook degli Homo Sapiens.

Gli Homo Sapiens, band storica della musica italiana

Cantante dello storico gruppo pisano, Marzio Mazzanti aveva toccato l’apice della carriera nel 1977 con la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone “Bella da morire”, diventata poi un pezzo di storia della musica italiana.

Gli Homo Sapiens erano stati fondati nel 1966 con il nome I Tarli e debuttarono a Radio Montecarlo grazie al supporto di Herbert Pagani. I primi successi arrivarono all’inizio degli anni ’70. La prima hit è “Un’estate fa”, pubblicata nel 1972, cover italiana di ‘Une belle histoire’ di Michel Fugain con il testo di Franco Califano.

Nel 1975 gli Homo Sapiens raggiunsero nuovamente la vetta delle classifiche con “Tornerai tornerò”, brano capace di vendere 6 milioni di copie in tutto il mondo.

Marzio Mazzanti e la vittoria del 1977 a Sanremo

Ma la consacrazione definitiva, per la band di Marzio Mazzanti, che oltre a cantare ha sempre suonato il basso, arrivò nel 1977. In quell’anno, nella prima edizione del Festival di Sanremo ospitato nel Teatro Ariston – dopo 26 anni nella storica sede del Casinò – e trasmesso per la prima volta a colori, vinse proprio il gruppo di Marzio Mazzanti.

Inoltre, gli Homo Sapiens furono la prima band a vincere la kermesse, davanti ai Collage e ai Santo California. Dopo lo scioglimento del 1982, la band si riunì nel 1990 per tornare a suonare, spesso anche in televisione.

L’ultimo album pubblicato dalla band risale proprio al 1990, mentre l’ultima apparizione televisiva è stata nel 2023 a ‘I migliori anni’ su Rai1.