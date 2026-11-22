Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Lutto nel mondo della televisione italiana: è morto a 69 anni Massimo Martelli, autore di numerose edizioni del Festival di Sanremo e di programmi di successo come “Anima mia” e “Quelli che il calcio”. Regista e sceneggiatore, ha diretto il celebre film “Bar Sport”, tratto dal libro di Stefano Benni. A dare notizia della scomparsa sono stati amici e colleghi nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre.

Chi era Massimo Martelli, autore tra Tv e cinema

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Massimo Martelli aveva studiato al Dams, frequentando il corso di sceneggiatura di Suso Cecchi D’Amico, storica collaboratrice di registi come Luchino Visconti, Vittorio De Sica e Mario Monicelli.

La scrittura comica e l’intrattenimento hanno caratterizzato gran parte della sua carriera professionale, articolata tra televisione, radio e cinema. Nel corso degli anni aveva collaborato con alcuni dei principali protagonisti dello spettacolo italiano, da Fabio Fazio a Claudio Baglioni, passando per Amadeus e Fiorello.

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Il palmares dei programmi televisivi che ha curato va da “Quelli che il calcio” ad “Anima mia”, trasmissione condotta nel 1997 da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, incentrata sulla riscoperta della cultura popolare italiana degli anni Settanta. Martelli ha inoltre contribuito alla realizzazione del Concertone del Primo Maggio e di Radio 2 Social Club, programma musicale condotto da Luca Barbarossa.

Massimo Martelli e il Festival di Sanremo

Una parte importante della carriera di Martelli è legata al Festival di Sanremo, del quale è stato più volte autore. Il sodalizio professionale con Fabio Fazio lo ha portato a lavorare alla kermesse musicale del Teatro Ariston già tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, per poi farvi ritorno negli anni successivi.

Martelli ha collaborato anche alle edizioni con Claudio Baglioni alla direzione artistica, nel 2018 e nel 2019, e a quelle condotte da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Il suo contributo dietro le quinte è stato come sempre multiforme e spaziava dalla scrittura dei testi comici alla realizzazione di intermezzi musicali e spettacoli televisivi.

La regia di “Bar Sport” e il rapporto con Stefano Benni

Nel 2011 Massimo Martelli ha portato sul grande schermo “Bar Sport”, adattamento cinematografico dell’omonimo libro pubblicato nel 1976 da Stefano Benni. La pellicola ha riproposto sul grande schermo l’universo letterario dello scrittore bolognese, popolato dai personaggi che animavano i bar di provincia tra partite a carte, discussioni sportive e racconti improbabili.

In un’intervista rilasciata nel settembre 2025 Martelli raccontava come fosse riuscito a ottenere il consenso di Benni, che in precedenza aveva respinto altre proposte di trasposizione cinematografica. “Glielo avevano chiesto in tanti, aveva rifiutato i corteggiamenti. Scelse me, penso, perché gli era piaciuto il mio ‘Per non dimenticare’ sul 2 agosto, che si basava su un’idea simile, cioè storie personali”.

Martelli si riferiva al film dedicato alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, nel quale aveva scelto di raccontare la tragedia attraverso le vicende delle persone coinvolte. Il regista era anche direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, rassegna cinematografica organizzata a Castelnuovo dell’Abate, frazione di Montalcino, in Val d’Orcia.

Più recentemente aveva collaborato con Michele Serra alla realizzazione di Una piazza per l’Europa, la manifestazione organizzata a Roma nel marzo 2025.

I messaggi di cordoglio

Uno dei primi a ricordare l’autore televisivo è stato Federico Taddia, che sui social ha raccontato dei progetti ai quali i due stavano ancora lavorando insieme e di un incontro che avevano in programma nei prossimi giorni. “Che strazio, Massimo. Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?”.

Commosso anche il messaggio di Pietro Galeotti, con il quale Martelli aveva condiviso decenni di lavoro, da “Quelli che il calcio” al Festival di Sanremo. “Ciao Massimo, avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone“.