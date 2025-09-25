Morto Massimo Pacciani batterista di Laura Pausini, Fiorello, Raf e Venditti: il ricordo della cantante

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della musica: è morto Massimo Pacciani, batterista e percussionista che aveva collaborato con alcuni dei nomi più noti della musica italiana. Nella sua carriera Pacciani ha affiancato tra gli altri Laura Pausini, Fiorello, Raf, Antonello Venditti, Irene Grandi e Marco Masini.

Morto il batterista Massimo Pacciani

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Massimo Pacciani, batterista di grande talento che ha lavorato con tanti noti artisti e big del panorama musicale italiano.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social dopo che Laura Pausini ha pubblicato una storia Instagram in suo ricordo.

Facebook Massimo Pacciani Massimo Pacciani

Le cause della morte di Pacciani non sono note, ma dalle parole della cantante sembra che si sia trattato di qualcosa di improvviso.

Il ricordo di Laura Pausini

Laura Pausini è una delle tante e dei tanti artisti con cui Pacciani ha collaborato e tra i primi a ricordarlo con un messaggio di cordoglio pubblicato sui social.

“Massimo sei volato via così improvvisamente“, scrive la cantante in una storia su Instagram a corredo di una foto di Pacciani. “Grazie per il tuo talento e la tua amicizia”.

“Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa”, conclude.

Il riferimento è alla canzone Un’emergenza d’amore, che i due hanno suonato insieme in tanti concerti.

La carriera di Massimo Pacciani

Batterista e percussionista di grande talento, Massimo Pacciani era molto apprezzato come batterista da studio di registrazione.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con tanti big del panorama musicale italiano, come Laura Pausini, Raf, Fiorello, Irene Grandi, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Michele Zarrillo e Ivana Spagna.

Non solo musica leggera: ha realizzato colonne sonore per il cinema per registi del calibro di Gabriele Salvatores, Marco Risi e Giovanni Veronesi.

Pacciani ha lavorato anche in tv e in radio: ha partecipato a diversi programmi di Fiorello e Gianni Morandi, a Sanremo Giovani e a W Radio2 con Fiorello e Marco Baldini.

Aveva scritto anche un libro, un manuale per batteristi dal tiolo The Drumming Business for Leisure & Pleasure, pubblicato dalle edizioni Padequa.