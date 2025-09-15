Morto Matteo Franzoso sciatore italiano caduto in allenamento in Cile, il dramma dopo il grave incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non ce l’ha fatta Matteo Franzoso: il 25enne è morto a Santiago del Cile, in seguito a un trauma cranico e un edema cerebrale, subiti come conseguenze della caduta avvenuta durante un allenamento. La notizia del decesso dello sciatore azzurro è stata comunicata dai sanitari locali alla commissione medica Fisi.

Matteo Franzoso, addio allo sciatore italiano

È arrivata da Santiago del Cile la notizia della morte di Matteo Franzoso, confermata dai medici locali e comunicata subito alla Fisi e al presidente federale.

Lo sciatore azzurro, 25 anni, non è sopravvissuto al grave trauma cranico e all’edema cerebrale provocati dalla caduta di sabato 13 settembre durante un allenamento sulla pista di La Parva, a circa 50 chilometri dalla capitale cilena.

L’incidente e i soccorsi

Subito dopo l’incidente, avvenuto nel corso della preparazione in quota della nazionale di discipline veloci, lo sciatore era stato soccorso in pista, stabilizzato e trasportato in elicottero a una clinica di Santiago, dove era stato ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico.

Matteo Franzoso, originario di Genova e specialista delle prove veloci, aveva debuttato in Coppa Europa nel 2017 a Obereggen. Nel 2021 aveva centrato il successo a Zinal in supergigante, conquistando anche il suo esordio in Coppa del Mondo lo stesso anno in Val Gardena.

Nel 2023 il miglior piazzamento a Cortina nel superG e, a gennaio scorso, due discese sulla leggendaria Streif di Kitzbühel avevano suggellato la sua crescita sportiva.

Le altre tragedie recenti nello sport

La tragica morte di Matteo Franzoso si aggiunge alla lista degli sportivi che purtroppo hanno perso la vita nello svolgimento della propria attività.

Negli ultimi mesi, in particolare, lo sport italiano ha pianto diverse giovani promesse, stroncate da incidenti. Il pensiero va subito alla collega di Franzoso, Matilde Lorenzi, sciatrice italiana di 19 anni morta nell’ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento sulla pista Grawand in Val Senales.

Della stessa età invece era Sara Piffer, 19 anni, talento del ciclismo italiano, che aveva perso la vita pochi mesi dopo, nel gennaio 2025. Piffer fu investita da un’auto mentre si allenava in Trentino-Alto Adige.

Il mondo dello sci internazionale di recente ha subito inoltre la scomparsa di Jean Daniel Pession, atleta di livello mondiale, e della sua fidanzata Elisa Arlian. Entrambi caddero mortalmente a giugno 2024 da una parete sul Monte Zerbion, in Valle d’Aosta.