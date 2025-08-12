Morto Mattia Debertolis, l'atleta della nazionale di Orienteering si era sentito male dopo una gara in Cina

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello sport italiano. È morto dopo due giorni di agonia in ospedale Mattia Debertolis, atleta della Nazionale di Orienteering. Il 29enne trentino era stato colpito da un malore durante la gara d’esordio dei Word Games di Chengdu, in Cina.

Non ce l’ha fatta Mattia Debertolis, l’atleta trentino che aveva accusato un malore venerdì 8 agosto ai World Games di Orienteering in Cina.

Il corridore della Nazionale di Corsa Orientamento si è spento all’ospedale di Chengdu, dove era stato ricoverato in rianimazione.

A darne notizia nella serata di lunedì 11 agosto con una nota ufficiale è stata la Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso).

Ventinove anni, trentino, Debertolis era un ingegnere e lavorava a Stoccolma, in Svezia.

Il malore durante la gara di Orienteering

Mattia Debertolis era stato colto da un malore improvviso mentre stava affrontando il percorso di corsa orientamento durante la gara inaugurale dei World Games in Cina.

L’atleta 29enne si è sentito male forse a causa delle temperature torride di 43 gradi presenti nella zona delle gare.

Durante la gara il suo Gps, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, aveva improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo.

Erano quindi scattate le operazioni di soccorso, non facili dato il luogo. Il corridore era stato individuato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si è spento dopo due giorni.

Il ricordo della Fiso

Data la gravità della situazione la mamma Erica Zagonel e il fratello Nicolò avevano subito raggiunto la Cina, assistiti dall’ambasciata e dal Consolato italiano in Cina.

“Mattia ci ha lasciato – scrive la Fiso -, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal CT Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della IOF e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”.