Morto Maurizio Diliberto papà di Pif, addio al regista che raccontava la Sicilia in tv e al cinema

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto a 83 anni il padre di Pif, il cineasta palermitano Maurizio Diliberto. Giornalista e professionista del settore audiovisivo con una lunga carriera tra cinema e televisione, il papà del regista Pierfrancesco era conosciuto e apprezzato nella scena culturale siciliana per i suoi docufilm prodotti con la Rai regionale.

La morte del padre di Pif

Il lutto in casa Diliberto è arrivato a pochi giorni dall’84esimo compleanno del regista, noto nel panorama culturale siciliano per i documentari e i lungometraggi dedicati alla sua terra, con cui ha raccontato la memoria e la trasformazione sociale dell’Isola.

Tra le sue opere si ricordano in particolare Appunti su una città sconosciuta, Casa Paterna e Gelsomini d’Arabia.

ANSA

I riconoscimenti

Maurizio Diliberto era stato insignito della cittadinanza onoraria di Palazzo Adriano, “in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte e alla cultura”, per il film Viva la Sicilia… punto e basta, realizzato insieme agli amici e gli abitanti del paese in provincia di Palermo già set del film Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore.

Anche il comune di Santa Margherita Belice aveva conferito la cittadinanza onoraria al regista palermitano in occasione dello speciale Sulle rive del Belice realizzato con la Rai di Palermo per i 20 anni dal terremoto “per la testimonianza umanitaria e l’impegno professionale profuso come tecnico del mondo agricolo a fianco dei contadini e come giornalista Rai nell’emersione del vissuto di giovani e anziani nello spartiacque storico rappresentato da una controversa ricostruzione dei paesi”.

Chi era Maurizio Diliberto

Nato a Palermo il 29 maggio del 1942, Maurizio Diliberto aveva lavorato come professionista del settore audiovisivo nella televisione e nel cinema, prima di dedicarsi alle produzioni Rai Sicilia.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di profonda stima da parte di amici, colleghi e conoscenti, in onore di un “uomo gentile, garbato e colto” come definito dalla dedica della redazione di LiveSicilia. Oltre che appassionato sostenitore del lavoro del figlio Pierfrancesco.