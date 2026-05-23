Morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino aveva 90 anni: la svolta con il trasferimento a Crodo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino. Aveva quasi novant’anni e ormai da 60 era noto per aver creato uno degli aperitivi analcolici più riconoscibili. Tutto iniziò quando si trasferì a Crodo. Negli anni sono diventate iconiche le pubblicità che sono entrate nella memoria di molte generazioni di italiani. Nel 2021 il Comune di Crodo gli ha concesso la cittadinanza onoraria, ma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Villarbasse.

Morto Maurizio Gozzelino

È morto l’inventore dell’aperitivo analcolico Crodino. Maurizio Gozzelino era nato a Saluzzo nel 1935. Si è spento nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026.

Viene descritto come riservato, colto e dai modi semplici. Nella sua vita è stato un ufficiale alpino della brigata Julia durante il servizio militare. Si è diplomato in enologia ad Alba, mentre a Crodo è arrivato come responsabile dell’ufficio sciroppi delle Terme di Crodo S.p.A., azienda nazionale della produzione di bevande.

Si ricorda come nel 2016 gli fu conferito il Ginocchi d’oro dal centro studi che porta oggi il nome del suo capo storico e nel 2021 il Comune di Crodo gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

La storia del Crodino

Tutto nasce da un’idea di Gozzelino, ma anche da quel trasferimento dell’intera famiglia a Crodo, dal cui nome nasce il famoso “Crodino”. Infatti, nel 1962 firmò il contratto con Piero Ginocchi e l’anno dopo è arrivato nella Valle Antigorio, alle Terme di Crodo S.p.A.

Poiché l’azienda stava aprendosi alle bevande, gli venne chiesto di lavorare al nuovo aperitivo analcolico e così dopo qualche mese nacque il Crodino.

In un’intervista firmata lo scorso anno, Gozzelino racconta di aver sempre lavorato con passione, ma una volta compiuti ottant’anni ha deciso che era tempo di fermarsi.

I funerali

La famiglia si riunirà per l’ultimo saluto a Rivoli martedì 26 maggio alle ore 10:00 nella parrocchia di Santa Maria della Stella.

Già a partire da lunedì, dalle ore 19:00, sarà recitato il rosario. Gozzelino sarà infine portato al cimitero di Villarbasse, prima di riposare nella tomba di famiglia.

Lascia la moglie Marisa, la figlia Barbara e il fratello Claudio.