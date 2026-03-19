Morto Michael Bambang Hartono del Como, era il patron del club assieme al fratello Robert Budi e aveva 86 anni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto a 86 anni Michael Hartono che, con il fratello Robert Budi, era azionista di riferimento del Como. I due fratelli sono miliardari indonesiani e figurano tra gli uomini più ricchi del pianeta. Hanno costruito un impero sul tabacco e poi diversificato gli investimenti facendo affari nei settori bancario, elettronico e immobiliare. Dal 2019, Michael era tra i proprietari del Como 1907.

Como 1907, morto il patron Michael Bambang Hartono: la nota del club

“Il club è profondamente rattristato dalla scomparsa di Michael Bambang Hartono. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutti i membri del Gruppo Djarum“, ha scritto la società sui social, commemorando l’imprenditore. “Sotto la guida della famiglia, il club ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia e lo ricordiamo con gratitudine e rispetto”, conclude la società lombarda.

I fratelli Hartono hanno assunto la guida del Como 1907 nel 2019, riportando il club in Serie A. Attualmente la squadra allenata da Cesc Fàbregas si trova in zona Champions.

ANSA

Il patrimonio dei fratelli Hartono

Michael Bambang era nato il 2 ottobre 1939. Il figlio Victor, 54 anni, è dal 1999 il Ceo di Djarum. Il patrimonio netto complessivo dei fratelli Hartono è stimato in 43,8 miliardi di dollari, cifra che colloca la loro famiglia al primo posto tra i ricchi dell’Indonesia.

Michael, oltre agli affari, ha dedicato molte energie alla filantropia attraverso la Fondazione Djarum, che sostiene l’istruzione, lo sport e l’ambiente.

Era un giocatore professionista di bridge e si è impegnato a lungo affinché il gioco venisse inserito nei Giochi Asiatici.

L’ascesa finanziaria della famiglia Hartono

L’ascesa finanziaria degli Hartono iniziò quando il padre, Oei Wie Gwan, comprò una ditta di sigarette in bancarotta nel 1950 e la chiamò Djarum, che significa puntina di un grammofono.

L’azienda, negli anni, è diventata uno dei maggiori produttori di sigarette al chiodo di garofano in Indonesia. La famiglia Hartono ha poi acquistato una quota considerevole della Bank Central Asia, il più grande istituto di credito del Paese per capitalizzazione di mercato.

Possiede inoltre svariati immobili di pregio a Giacarta e il marchio di elettronica Polytron, che nel 2025 è entrato nel settore dei veicoli elettrici in Indonesia. Gli Hartono hanno anche una partecipazione in Razer, azienda di Singapore che realizza dispositivi per videogiochi.