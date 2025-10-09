Morto Michele Morello, il giudice galantuomo che aprì all'assoluzione di Enzo Tortora in Appello

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a Napoli, a 93 anni, Michele Morello, magistrato noto come “giudice galantuomo”, relatore della sentenza d’appello che assolse Enzo Tortora. Morello condusse centinaia di accertamenti contro testimonianze inattendibili: la sua frase sul verdetto provocò poi un procedimento disciplinare, estinto per prescrizione.

Michele Morello, chi era

Con la scomparsa a 93 anni del giudice Michele Morello, si spegne una figura diventata celebre soprattutto per essere stato relatore nella sentenza d’appello che assolse Enzo Tortora, dove caddero le accuse avanzate da pentiti della camorra ritenuti inattendibili.

Definito il “giudice galantuomo” per la sua preparazione, onestà intellettuale e imparzialità, Morello vantava una carriera che lo ha visto ricoprire ruoli in vari gradi della magistratura: da pretore, a giudice del Tribunale di Napoli, giudice in Corte d’Appello, procuratore aggiunto, fino a concludere come procuratore generale a Campobasso.

ANSA

L’arresto di Enzo Tortora, 1986

Il caso Enzo Tortora

Il 15 settembre 1986 la Corte d’Appello di Napoli, con Morello come relatore, assolse con formula piena il conduttore televisivo, dopo che in primo grado era stato condannato a 10 anni per associazione camorristica e traffico di stupefacenti.

Nel corso della sua analisi degli atti, il magistrato evidenziò l’inattendibilità dei pentiti imputanti. Durante l’appello furono effettuati circa cento accertamenti: molti risultarono inconcludenti, alcuni invece a favore di Tortora.

Il conduttore stesso, in aula, volle proclamare la propria innocenza con una frase divenuta celebre: “Io grido: sono innocente. Lo grido da tre anni, lo gridano le carte”.

L’arresto di Tortora, concretizzatasi il 17 giugno 1983, scatenò nell’opinione pubblica e nella classe politica una vasta discussione. Sebbene la sua innocenza fosse poi riconosciuta prima in appello e successivamente in Cassazione, la vicenda segnò profondamente il presentatore, che si spense poco tempo dopo la sentenza definitiva.

Il procedimento disciplinare

Subito dopo la sentenza, Morello fece commenti pubblici: “Abbiamo condannato chi andava condannato e abbiamo assolto chi andava assolto”. Per questo fu aperto un procedimento disciplinare dal Csm per violazione del segreto della camera di consiglio, che tuttavia si estinse per prescrizione.

Il Mattino di Napoli ha riportato una recente dichiarazione di Raffaele Della Valle, avvocato che faceva parte del collegio difensivo di Tortora, il quale affermò di aver ritrovato fiducia nella magistratura proprio dopo la pronuncia d’appello di Morello.

“Finalmente trovai un giudice a Napoli” commentò il legale, secondo il quale la Corte di Appello di Napoli aveva stabilito “un’assoluzione ineccepibile”, riaprendo l’istruttoria e raccogliendo le testimonianze che, benché richieste più volte durante le fasi di dibattimento e indagine, mai erano state ammesse.