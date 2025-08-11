Morto Miguel Uribe Turbay candidato alle presidenziali in Colombia, il decesso due mesi dopo l'attentato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto il candidato alla presidenziali in Colombia Miguel Uribe Turbay, dopo due mesi di agonia in seguito all’attentato subito a Bogotà. Il senatore conservatore 39enne era stato ferito da colpi di arma da fuoco sparati durante un comizio elettorale nella capitale: assalto per il quale è stato arrestato un ragazzo di 15 anni, ma su cui si sospettano mandanti.

Morto Miguel Uribe Turbay

A confermare la notizia del decesso sui social è stata la moglie María Claudia Tarazona. Uribe Turbay era ricoverato nella Fondazione Santa Fe di Bogotà dal giorno dell’attentato, avvenuto il 7 giugno, per le gravi ferite riportate alla testa e a una gamba.

Le condizioni del 39enne si erano aggravate sabato 9 agosto, quando un episodio di emorragia aveva fatto precipitare il suo quadro clinico, rendendo necessario un intervento neurochirurgico d’urgenza.

IPA

L’attentato

L’attentato a Uribe Turbay aveva gettato nello sconforto il Paese, unendo in un’ondata di solidarietà tutti i partiti politici.

Figura emergente del partito di destra Centro democratico, il 39enne aveva annunciato a ottobre 2024 la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Colombia del 2026.

Nell’immediatezza dell’attentato la polizia aveva arrestato un 15enne, che avrebbe ammesso di essere stato pagato per sparare al senatore, mentre nelle settimane successive erano finiti in manetta tre adulti.

Secondo quanto ricostruito finora nell’indagine portata avanti con un ingente dispiegamento di forze, queste persone sarebbero state incaricate dell’omicidio da Elder José Arteaga Hernandez, già noto nella criminalità colombiana come “El Costeño”, anche lui arrestato a inizio luglio, ma dietro potrebbero esserci altri mandanti.

Nonostante gli investigatori non abbiano ancora individuato un movente preciso, le ipotesi sulle ragioni dell’attacco sarebbero legate alle posizioni intransigenti contro gruppi criminali e reti di narcotraffico da parte del senatore, o a tensioni politiche scatenate dalla campagna elettorale.

Chi era Miguel Uribe Turbay

Laureato in giurisprudenza e con studi di specializzazione all’estero, Miguel Uribe Turbay faceva parte di una famiglia dalla lunga tradizione politica.

Il nonno materno, Julio César Turbay, fu presidente del Paese sudamericano tra il 1978 e il 1982,mentre la madre Diana, fu una senatrice e giornalista uccisa nel 1991 durante un tentativo di liberazione dopo un sequestro delle Farc.

Eletto senatore nel 2022, aveva iniziato la sua carriera come segretario del governo, prima di scalare il partito all’opposizione dell’esecutivo di sinistra di Gustavo Petro.

Il presidente del Paese sudamericano ha espresso “profondo dolore” per la perdita di “un uomo di servizio pubblico che credeva nel futuro della Colombia”.