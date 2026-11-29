Morto Mike Love dei Beach Boys, il cantante e co-fondatore del gruppo aveva 85 anni
È morto Mike Love, cantante e co-fondatore della band The Beach Boys
Lutto nel mondo della musica, è morto Mike Love, cantante e cofondatore della band statunitense The Beach Boys. Il musicista si è spento nella sua casa a Los Angeles all’età di 85 anni. Con la sua scomparsa se ne va l’ultimo membro della famiglia Wilson-Love che aveva creato il gruppo, lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria.
Morto Mike Love dei Beach Boys
Addio a Mike Love, cantante del gruppo statunitense The Beach Boys. Il frontman della band star della musica anni ’60 è morto nella sua casa di Malibu, a Los Angeles. Aveva 85 anni. Lo riportano i media americani.
“Con grande rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia”, ha fatto sapere con una nota la sua addetta stampa Katie Altman.
“Icona della cultura americana – ha aggiunto – sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”.
La carriera di Mike Love
Nato nel marzo 1941 a Los Angeles, Mike Love è stato il cantante e storico frontman della band statunitense The Beach Boys, protagonista della scena musicale degli anni Sessanta.
Love aveva fondato il gruppo nel 1961 assieme ai cugini, i fratelli Dennis, Carl e Brian Wilson, e all’amico Al Jardine. Dopo la morte di Love, Jardine resta l’unico ancora in vita della formazione originaria.
Cantante e autore di testi, Mike Love ha scritto o-co-scritto alcuni dei più grandi successi che hanno fatto la fortuna dei Beach Boys. come Surfin’ Usa e California Girls.
Nonostante l’età, Love continuava a esibirsi in concerto in giro per gli Stati Uniti e non solo. La sua ultima apparizione sul palco l’11 ottobre scorso a Nashville, in Tennessee.
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