Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della musica, è morto Mike Love, cantante e cofondatore della band statunitense The Beach Boys. Il musicista si è spento nella sua casa a Los Angeles all’età di 85 anni. Con la sua scomparsa se ne va l’ultimo membro della famiglia Wilson-Love che aveva creato il gruppo, lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria.

Morto Mike Love dei Beach Boys

Addio a Mike Love, cantante del gruppo statunitense The Beach Boys. Il frontman della band star della musica anni ’60 è morto nella sua casa di Malibu, a Los Angeles. Aveva 85 anni. Lo riportano i media americani.

“Con grande rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia”, ha fatto sapere con una nota la sua addetta stampa Katie Altman.

“Icona della cultura americana – ha aggiunto – sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”.

La carriera di Mike Love

Nato nel marzo 1941 a Los Angeles, Mike Love è stato il cantante e storico frontman della band statunitense The Beach Boys, protagonista della scena musicale degli anni Sessanta.

Love aveva fondato il gruppo nel 1961 assieme ai cugini, i fratelli Dennis, Carl e Brian Wilson, e all’amico Al Jardine. Dopo la morte di Love, Jardine resta l’unico ancora in vita della formazione originaria.

Cantante e autore di testi, Mike Love ha scritto o-co-scritto alcuni dei più grandi successi che hanno fatto la fortuna dei Beach Boys. come Surfin’ Usa e California Girls.

Nonostante l’età, Love continuava a esibirsi in concerto in giro per gli Stati Uniti e non solo. La sua ultima apparizione sul palco l’11 ottobre scorso a Nashville, in Tennessee.

Notizia in aggiornamento