Morto Mimmo Liguoro ex conduttore di Tg2 e Tg3, il giornalista Rai di Torre del Greco era anche uno scrittore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mimmo Liguoro, giornalista Rai ed ex conduttore di Tg2 e Tg3, nonché scrittore, è morto a Roma all’età di 84 anni. Tra i primi a dare la notizia del decesso di Liguoro è stato il sindaco di Torre del Greco, sua città natale: “Il giornalismo italiano perde un importante riferimento”, ha scritto Luigi Mennella.

Mimmo Liguoro morto a 84 anni a Roma

Mimmo Liguoro è morto la scorsa notte a Roma, dove ha trascorso quasi per intero la sua vita professionale.

La notizia del decesso del giornalista e scrittore, che aveva 84 anni, è riportata dal Corriere della Sera.

Il cordoglio a Torre del Greco per Mimmo Liguoro

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella è stato tra i primi a commentare la notizia della morte di Mimmo Liguoro.

In un post su Facebook, il primo cittadino della città natale di Liguoro ha scritto: “Il giornalismo italiano perde un importante riferimento“. Mennella ha definito il giornalista e scrittore una “figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli”.

Nel post del sindaco di Torre del Greco si legge ancora: “Un commosso abbraccio va alla sua famiglia e a quanti in vita hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali”.

Chi era Mimmo Liguoro

Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, il nome di Mimmo Liguoro è noto al grande pubblico soprattutto per la sua carriera in Rai, dove è stato prima redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e, successivamente, del Tg3 fino al 2006.

Mimmo Liguoro ha pubblicato anche diversi libri, tra cui “Storie e poesie di un mascalzone latino” (1993), biografia di Pino Daniele scritta a quattro mani con il bluesman ed edita da Tullio Pironti.

Tra le altre pubblicazioni del giornalista e scrittore campano si ricordano “I posteggiatori napoletani” (1995), “La civiltà del sorriso” (2001), “Elogio del giornalista” (2005) e “Elogio della risata” (2006).

Mimmo Liguoro viveva a Roma ma era un grande tifoso del Napoli, proprio come la collega Laura Masiello, giornalista morta prematuramente nei giorni scorsi, alla soglia dei 60 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 9 maggio).