Morto Mircea Lucescu ct della Romania ed ex Inter, addio al tecnico che "voleva morire sul campo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mircea Lucescu è morto a 80 anni a Bucarest dopo aver subito due infarti. Leggenda del calcio, ha allenato per 47 anni club (anche in Italia) e nazionali, vincendo trofei in tutta Europa. Protagonista della crescita del calcio in Romania e della sua “generazione d’oro”, ha guidato in una delle ultime imprese lo Shakhtar alla Coppa Uefa 2009.

Addio all’allenatore Mircea Lucescu

Il mondo del calcio internazionale piange la scomparsa di Mircea Lucescu, morto il 7 aprile a Bucarest dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Il tecnico romeno, che avrebbe compiuto 81 anni a luglio, lascia un’eredità enorme fatta di successi, innovazione e una carriera durata quasi mezzo secolo.

Solo poche settimane fa, il 26 marzo, Lucescu era ancora in panchina alla guida della nazionale romena, diventando il commissario tecnico più anziano della storia del calcio con i suoi 80 anni e 240 giorni. Nonostante le condizioni già precarie, aveva insistito per essere presente nella sfida contro la Turchia, persa 1-0.

ANSA

Pochi giorni dopo, durante una riunione tecnica, è stato colpito da un grave malore che ha portato al ricovero e a due infarti. Le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente nel giorno di Pasqua, fino al decesso avvenuto martedì 7 aprile nella capitale romena.

Una carriera lunga 47 anni

La storia di Lucescu in panchina inizia nel 1979 con il Corvinul Hunedoara, in un ruolo inedito di allenatore-giocatore. Da quel momento ha costruito una carriera straordinaria, guidando ben 12 club e due nazionali, Romania e Turchia.

In Italia ha lasciato il segno con esperienze su diverse panchine: quella dell’Inter la più prestigiosa, insieme a Brescia, Pisa e Reggiana, contribuendo alla crescita di talenti e portando idee innovative.

A livello internazionale ha scritto pagine indelebili soprattutto con lo Shakhtar Donetsk, la compagine ucraina trasformata in una potenza del calcio europeo e portata alla vittoria della Coppa Uefa nel 2009. Ha inoltre conquistato titoli in Romania, Turchia, Ucraina e Russia, affermandosi come uno degli allenatori più vincenti della sua generazione.

Il contributo alla “generazione d’oro” romena

Uno dei meriti più grandi di Lucescu è stato sicuramente quello di aver contribuito alla nascita della cosiddetta “generazione d’oro” del calcio romeno. Già negli anni ’80, durante la sua prima esperienza alla guida della nazionale (1981-1986), ha posto le basi per una squadra capace di qualificarsi a più grandi tornei internazionali.

Quel lavoro ha portato la Romania a partecipare a tre Mondiali consecutivi, da Italia ’90 a Francia ’98, con il miglior risultato raggiunto ai quarti di finale di Usa ’94. Tra i protagonisti di quella squadra spiccavano nomi come Hagi, Popescu e Raducioiu.

Oltre alla carriera sportiva, Lucescu era conosciuto per il suo profilo intellettuale. Scriveva editoriali, partecipava a programmi radiofonici e parlava diverse lingue, tra cui italiano, francese e spagnolo.

Il ricordo del calcio e della Federazione

La Federazione romena lo ha ricordato con parole cariche di emozione, sottolineando il suo ruolo nella crescita del calcio nazionale: un uomo capace di “plasmare destini, costruire generazioni e portare la Romania sulla mappa del calcio mondiale”. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche da club, ex giocatori e istituzioni sportive europee, a conferma dell’impatto globale della sua figura.

Lucescu aveva spesso dichiarato di voler restare legato al calcio fino alla fine. Celebre una sua frase, ispirata anche a Alex Ferguson: “Vorrei morire sul campo, è la cosa più bella che possa capitare a un allenatore”.

In aggiornamento