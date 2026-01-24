Morto Nazzareno Canuti ex calciatore di Inter e Milan, dallo Scudetto nerazzurro alla Serie B con i rossoneri

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, è morto improvvisamente a 70 anni. Il mondo del calcio piange dunque l’ex calciatore che vinse uno Scudetto con i nerazzurri e che giocò in Serie B con i rossoneri. “Ha sempre onorato la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio”, si legge in una nota di cordoglio dell’Inter. Canuti ha giocato anche con Genoa, Catania e Solbiatese.

Nato a Bozzolo, in provincia di Mantova, nel 1956, Canuti era cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nel 1975 poi fece l’esordio in prima squadra.

Passato alla storia per essere stato negli Anni ’80 (oggi non è affatto cosa rara) uno dei pochi a giocare sia nell’Inter sia nel Milan, Canuti non ha comunque mai nascosto la sua fede interista.

Scudetto con l’Inter e Serie B col Milan

Con l’Inter Canuti ha giocato dal 1975 al 1982, collezionando 183 presenze. In quegli anni, dal 1976 al 1979, Canuti fu anche convocato in Nazionale con Under 21.

Con i nerazzurri “Nazza” ha vinto lo Scudetto del 1980, con Bersellini in panchina, e due Coppe Italia, nel 1978 e nel 1982.

Nella stagione 1982-83 poi passò al Milan, con il quale giocò un solo anno in Serie B. Poi vestì le maglie di Genoa, Catania e Solbiatese, fino al 1989, anno del suo ritiro dal calcio.

Il messaggio dell’Inter per Canuti

“Prodotto del Settore Giovanile, in nerazzurro 183 presenze e 7 stagioni”, si legge in un post sui social dell’Inter.

“Con l’Inter ha vinto due Coppe Italia e il campionato del 1979-80 onorando sempre la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”, conclude il tweet.

Anche l’ex compagno di squadra Aldo Serena lo ha voluto ricordare sui social: “Eri bello, simpatico, generoso. Trattavi allo stesso modo l’ultimo ragazzo della Primavera come il campione. Non c’è retorica nelle mie parole, eri una persona buona e ti ho voluto tanto bene”.