Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli, annegato davanti agli amici nei pressi di Pinerolo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Travolto dalla corrente del torrente Chisone. È morto così Pasquale Sarli, 17 anni, che nel pomeriggio di lunedì 1 giugno nei pressi di Pinerolo. Il giovane si trovava sulle rive del torrente insieme a un gruppo di amici. Dopo essere entrato in acqua, è scivolato ed è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato trovato dopo ore di ricerche.

Il 17enne Pasquale Sarli morto annegato nel Chisone

A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati gli amici di Pasquale Sarli. Il ragazzo era entrato nel torrente, forse per recuperare una ciabatta, in un punto in cui l’acqua raggiungeva più o meno la vita.

All’improvviso, forse a causa di una scivolata, è finito sott’acqua ed è stato trascinato via dalla corrente del Chisone, a Porte, nei pressi di Pinerolo. Tutto è successo in pochi istanti e agli amici non è rimasto altro che chiamare i soccorsi.

Corpo trovato a 600 metri di distanza dai vigili del fuoco

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, gli uomini del nucleo speleo-alpino-fluviale e cinofilo, oltre al soccorso alpino e i sommozzatori. Sul torrente Chisone si è alzato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, per provare a rintracciare Pasquale Sarli.

Il corpo del 17enne è stato trovato senza vita a circa 600 metri di distanza, a valle del Ponte San Martino.

A tradire il ragazzo potrebbe essere stato un avvallamento del fondale non visibile dalla superficie, come ha spiegato il sindaco di Porte, Simone Gay, a Repubblica: “Dal centro del paese i ragazzi hanno raggiunto a piedi una spiaggetta e si sono messi sulla roccia. In quel tratto ci sono però quelli che i piemontesi chiamano “i tumpi” grosse cavità profonde del terreno”.

Proseguono le ricerche del giovane scomparso nel Ticino

Nei giorni scorsi, sempre in Piemonte ma questa volta in provincia di Vercelli, è stato recuperato il corpo di Fall Mass, 12enne di origini senegalesi inghiottito dalle acque mentre stava facendo il bagno nel fiume Sesia.

Il giovane è stato trovato dopo quasi 48 ore di ricerche dall’incidente, avvenuto nella serata di venerdì 29 maggio. Proseguono, invece, le ricerche del 23enne di nazionalità marocchina scomparso ieri nelle acque del fiume Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia.

Il ragazzo, residente a Foggia e ospite di alcuni parenti a Vigevano, si è tuffato nel fiume nei pressi del cantiere del nuovo ponte.