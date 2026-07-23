Morto nell'incidente sulla statale a Olbia presa contromano dopo la lite con la moglie, salvo il figlio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale in Sardegna. Un uomo di 33 anni è morto in uno schianto avvenuto sulla statale 131 nella zona di Olbia. Salvo il figlio di 9 anni che era in auto con lui. Secondo una prima ricostruzione, sembra che poco prima dell’incidente l’automobilista avesse litigato con la moglie, lasciandola a piedi. L’uomo avrebbe quindi imboccato contromano la statale, per poi schiantarsi contro le barriere in cemento di un cantiere stradale.

Incidente sulla statale vicino Olbia

L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì 22 luglio sulla statale 131 Dcn nel territorio di Budoni, nel nord-est della Sardegna.

Un uomo è morto e un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito dopo che l’auto su cui viaggiavano si è scontrata contro le barriere new jersey che delimitano un cantiere stradale. Lo riporta Ansa.

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Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

Morto un uomo, salvo il figlio di 9 anni

La Nuova Sardegna riferisce che l’uomo morto nell’incidente si chiamava Anatoli Frolov ed era un content creator ucraino di 33 anni. Viveva a Olbia insieme alla moglie e al figlio di nove anni.

Inutili i soccorsi: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere dell’abitacolo, ma per lui non c’era più nulla da fare.

In auto con lui, seduto dietro, c’era il figlio di nove anni, uscito praticamente illeso dallo schianto.

Il bambino è stato ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria dell’ospedale di Olbia, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Poco prima la lite con la moglie

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale, la polizia stradale intervenuta sul posto ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, poco prima dell’incidente il 33enne avrebbe avuto una lite con la moglie.

L’uomo l’avrebbe fatta scendere dall’auto e sarebbe ripartito, lasciandola a piedi sulla statale.

Poi, andando contromano, sarebbe andato a schiantarsi violentemente contro le barriere di cemento di un cantiere stradale.