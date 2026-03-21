Morto Nicholas Brendon attore di "Buffy l'ammazzavampiri", aveva 54 anni: le cause del decesso

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’attore americano Nicholas Brendon è morto all’età di 54 anni. Noto al grande pubblico per il ruolo di Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri, l’artista è deceduto nel sonno “per cause naturali”, come ha fatto sapere la famiglia con un messaggio sui social. Brendon era diventato un volto iconico della serie cult degli Anni Novanta, contribuendo in modo decisivo al suo successo.

L’annuncio della morte di Brendon da parte della famiglia

L’annuncio della scomparsa di Nicholas Brendon è stato pubblicato dai parenti sulla pagina ufficiale dell’attore: “Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte del nostro fratello e figlio”.

La maggior parte delle persone conoscono Nicky per il suo lavoro come attore, e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni. Recentemente Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell’arte. Nicky amava condividere il suo talento entusiastico con la sua famiglia, gli amici e i fan. Era pieno di passione, sensibile e spinto senza fine a creare.

IPA

Il messaggio dei familiari di Brendon si fa via via più accorato: “Chi lo conosceva veramente aveva capito che la sua arte era uno dei riflessi più puri di chi era davvero. Anche se non era un segreto che avesse affrontato dei momenti difficili in passato”.

E ancora: “Prendeva delle medicine e si sottoponeva a delle cure per gestire la sua diagnosi, ma era ottimista pensando al futuro quando è morto”.

La famiglia di Brendon ha chiesto riservatezza e rispetto della privacy in questo momento di lutto. “Celebriamo la vita di un uomo che ha vissuto con intensità, immaginazione, e cuore“, si conclude il messaggio.

Chi era Nicholas Brendon, il volto di Xander in “Buffy”

Anche in Italia Nicholas Brendon era celebre come l’attore che interpretava Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri. Andata in onda tra il 1997 e il 2003, la serie TV creata da Joss Whedon è diventata un punto di riferimento della cultura pop.

Brendon vestiva i panni dell’amico leale e ironico della protagonista, interpretata da Sarah Michelle Gellar. Il suo personaggio, privo di poteri ma centrale nella dinamica narrativa, è ancora oggi uno dei più amati dai fan.

Il personaggio di Xander Harris rappresentava forse il lato più umano del gruppo: vulnerabile, sarcastico, spesso autoironico. Una figura che induceva decisamente lo spettatore a identificarsi in lui.

Dopo il successo di Buffy, l’attore aveva partecipato ad altre produzioni televisive e cinematografiche, senza però replicare lo stesso livello di successo.