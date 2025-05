Morto Nicola Zanelli generale e vice comandante Nato in Afghanistan, chi era e il ruolo di punta

È morto il generale Nicola Zanelli, il militare aveva solo 62 anni. È stato stroncato da una grave malattia. Nel corso della carriera si è distinto come vice comandante dell’Operazione Sostegno Risoluto della NATO in Afghanistan.

Chi era il generale Nicola Zanelli

Nato a Castelnovo Monti nel 1963, è cresciuto a Felina in provincia di Reggio Emilia dove viveva con la moglie Romana e i figli.

Zanelli si si è formato all’Accademia Militare di Modena e Torino dal 1982 al 1986 e poi ha prestato inizialmente servizio presso il 9° Battaglione d’assalto dei paracadutisti Col Moschin a Livorno.

Nel 1993 ha comandato la 5ª compagnia del 187º Reggimento Paracadutisti “Folgore” durante l’operazione “Restore Hope” in Somalia, trovandosi anche impegnato nel combattimento avvenuto a Mogadiscio il 2 Luglio 1993 al Check-point Pasta.

Ha servito come ufficiale di scambio nella 3ª Divisione dell’Esercito britannico e nel 2003 ha preso parte alla missione “Telic 1” in Iraq con l’esercito britannico.

Rientrato in Italia è stato nominato Vice Capo Operativo del Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS) di Roma-Centocelle, istituito dal Generale Marco Bertolini alla fine del 2004.

La carriera militare del generale

Da settembre 2006 a ottobre 2008 Nicola Zanelli ha comandato il 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” a Livorno. Dopo un breve incarico presso lo Stato Maggiore dell’Esercito a Roma, alla fine del 2009 si è recato a Londra come addetto militare italiano, con accreditamento secondario in Irlanda e in Islanda, dove è stato promosso a Generale di brigata nel 2012.

Nel settembre 2013 assume il comando del neonato Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, risultandone il 1º Comandante.

Con il grado di Generale di Divisione nel giugno 2016 è subentrato all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale Comandante del COFS rimandandovi fino all’ottobre 2019 quando ha assunto la carica di Vice Comandante del Comando delle forze operative terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER/COE) a Roma.

Come Generale di Corpo d’Armata nel dicembre 2020 è stato nominato Vice comandante dell’operazione NATO Resolute Support in Afghanistan, incarico terminato nel luglio 2021.

Dal Settembre del 2022 era a Mons, in Belgio, allo SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) dove era il vice comandante delle Forze NATO al cui vertice siede un’altro Italiano, il contrammiraglio Giuseppe Cavo Dragone già Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e poi Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

La morte del generale Nicola Zanelli

La morte del generale Nicola Zanelli è avvenuta il 28 maggio all’Hospice di Montericco di Reggio Emilia dove era ricoverato da alcuni giorni per l’irreversibile aggravarsi di un tumore che in pochi mesi non gli ha lasciato scampo.

Oltre alla moglie Romana, lascia quattro figlio: due maschi e due femmine.