Morto Nino Marazzita avvocato del sequestro Moro, dell'omicidio Pasolini e penalista del massacro del Circeo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto Nino Marazzita. Il famoso avvocato penalista si è spento a 87 anni a Roma. Da tempo lottava con una malattia. Originario di Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria, ha esercitato per tutta la sua carriera nella Capitale, nel suo studio a Collina Fleming. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a diverse apparizioni televisive. Per anni si è occupato di terrorismo, sequestri di persona, reati contro la pubblica amministrazione e criminalità organizzata.

Morto l’avvocato Nino Marazzita, l’annuncio del figlio Giuseppe

Lungo la sua vita, Marazzita si è distinto per l’impegno in difesa della libertà di informazione, del diritto di critica e di satira. È stato uno dei legali italiani più esperti dei filoni dei delitti e delle vicende criminali. Ha iniziato a esercitare nel 1966.

È stato il figlio Giuseppe, anche lui avvocato penalista, a dare la notizia della morte di Nino.

Fonte foto: ANSA Nino Marazzita

“Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l’ultima battaglia – ha scritto Giuseppe su Facebook – quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza”.

Pasolini, Pacciani, Donato Bilancia e Moro: i grandi casi seguiti dal legale

Marazzita aveva doti comunicative più che apprezzabili. E infatti si è fatto notare anche nel campo della divulgazione. Nel corso della sua carriera ha difeso Pietro Pacciani, il presunto ‘Mostro di Firenze’, oltre a rappresentare la famiglia di Rosaria Lopez dopo il massacro del Circeo del 1975.

Fu avvocato di parte civile nel processo per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

E ancora, fu il legale di Eleonora Moro, con la quale battagliò per far emergere la verità sul sequestro e l’uccisione del presidente della Democrazia cristiana.

Inoltre difese il serial killer Donato Bilancia, condannato all’ergastolo perché ritenuto colpevole di 17 omicidi.

Le esperienze in tv: da ‘L’avvocato risponde’ a ‘Forum’

Marazzita ha diretto la rivista di diritto ‘L’eloquenza’ e fu collaboratore delle testate ‘Detective & Crime’ e ‘Polizia e Democrazia’. In tv, condusse la rubrica ‘L’Avvocato risponde‘, in onda su Rai2.

Dal 2013 al 2019, fu arruolato nel cast di ‘Forum‘ e ‘Lo sportello di Forum‘. Nel 2014 prese parte al documentario andato in onda su La7 ‘Fuoco amico – La storia di Davide Cervia’, il super-esperto in guerre elettroniche rapito a Velletri nel 1990 e di cui si è persa ogni traccia.