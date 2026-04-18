Morto Oscar Schmidt, leggenda del basket e stella della Juve Caserta: unico brasiliano nella Hall of Fame NBA

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Lutto nel mondo del basket, è morto a 68 anni Oscar Schmidt, considerato il cestista brasiliano più forte di tutti i tempi. Unico brasiliano nella Hall of Fame dell’Nba, fu protagonista in Italia negli anni Ottanta con la maglia della Juve Caserta. Era malato da tempo di tumore al cervello. Suo fino al 2024, quando è stato superato da LeBron James, il record di punti segnati in carriera.

Morto Oscar Schmidt, leggenda del basket

È morto Oscar Schmidt, leggenda del basket brasiliano e mondiale e stella della Juve Caserta.

Il cestista si è spento nella giornata di venerdì 17 aprile in ospedale a Santana do Parnaíba, in Brasile. Aveva 68 anni ed era malato da tempo di tumore al cervello.

ANSA

Chi era Oscar Schmidt

Nato a Natal in Brasile nel febbraio 1958, Oscar Schmidt è stato uno dei più grandi giocatori della storia del basket mondiale e il cestista brasiliano più forte di tutti i tempi.

Abilissimo nel tiro da tre punti, era soprannominato “Mão Santa” (mano santa) per la sua precisione al tiro.

Considerato uno dei migliori giocatori di sempre, è stato inserito nella Hall of Fame della Fiba e anche nella Hall of Fame dell’Nba, pur non avendo mai giocato nel massimo campionato statunitense.

Molto legato alla nazionale brasiliana, nel 1984 rifiutò un contratto con i New Jersey Nets per non dover rinunciare alla maglia verdeoro: all’epoca i giocatori NBA non potevano giocare per le rispettive nazionali.

La carriera, tra Brasile e Juve Caserta

Oscar Schmidt passò la parte più rilevante della sua carriera in Italia, tra Caserta e Pavia.

Cresciuto cestisticamente tra Brasilia e San Paolo, nel 1982 arrivò in Italia, nella Juve Caserta, dove giocò fino al 1990. Poi tre anni a Pavia.

In undici stagioni segnò 13.957 punti, con una media di 34,6 punti a partita, diventando il miglior marcatore straniero del campionato italiano.

Il nome di Schmidt è profondamente legato alla nazionale brasiliana, con cui vinse i Giochi panamericani nel 1987, in una storica finale contro gli Usa, e il bronzo ai Mondiali 1978.

Schmidt è l’atleta brasiliano con il maggior numero di presenze alle Olimpiadi: prese parte a 5 edizioni dei Giochi, da Mosca 1980 ad Atlanta 1996, segnando complessivamente 1093 punti: un record che lo consacra come miglior marcatore olimpico di sempre.

È stato uno dei migliori realizzatori della storia del basket mondiale: ha detenuto il record di punti segnati in carriera (49.737) fino al 2024, quando è stato superato da LeBron James.