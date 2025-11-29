Morto Padre Eligio fondatore di Telefono Amico e Mondo X, addio al frate che salvava gli ultimi dalla droga

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Padre Eligio Gelmini è morto all’età di 94 anni. Il frate anticonformista ha dedicato la vita agli ultimi fondando, negli anni Sessanta, il “Telefono Amico” per aiutare chi si trovava in situazioni di disagio e solitudine. Padre spirituale del Milan, è stato anche l’ideatore della prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X.

Chi era Padre Eligio Gelmini

Padre Eligio, Angiolino Gelmini all’anagrafe, era nato nel 1931 nel villaggio Bisentrate, frazione di Pozzuolo Martesana.

Era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, fondatore della Comunità incontro. Nel 1964, Padre Eligio ha fondato “Telefono Amico“, un servizio di volontariato di ascolto telefonico dedicato a persone in crisi o in stato di particolare disagio emozionale.

Padre Eligio Gelmini in una foto d’archivio

La prima chiamata, il 23 gennaio, arrivò da una donna che aveva appena tentato il suicidio.

Oggi le linee di Telefono Amico sono otto con un centinaio di volontari, turni di sei ore, oltre dieci milioni di telefonate all’anno dirette ai centralini del convento di Sant’Angelo, a Milano. Tra quelle voci c’era anche Alda Merini, che allora sconosciuta dettava poesie alla cornetta.

La nascita di Mondo X

Nel 1967, Padre Eligio creò la prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X, divenuta poi una rete di comunità: oltre a Milano, anche Cozzo (Pavia), Isola di Formica, nell’arcipelago delle isole Egadi, Cetona (Siena), e persino sul monte Tabor, in Israele.

Chi si è trovato nel vortice della droga, ha potuto recuperare fiducia e speranza grazie a padre Eligio che, negli anni Sessanta e Settanta, era noto come “Fratel dribbling“, sempre a San Siro quando giocava il Milan.

“Non sarò un figlio quieto ma la libertà da ogni cosa e l’amore all’Uomo hanno dato pace al mio cuore e passione alla mia vita”, ha dichiarato il frate, autore nel 1975 del libro “Le Vacche”.

Le passioni di Padre Eligio

Padre Eligio è stato un anticonformista con i suoi Ray-Ban e gli stivaletti da Beatles. Grande amico del calciatore Gianni Rivera che di lui, anni fa, disse: “Incontrai padre Eligio a una iniziativa sui giovani. Scoprii un mondo lontano dal mio e me ne innamorai. Da allora, appena posso, vado a trovare i ragazzi di Mondo X”.

Padre spirituale del Milan negli anni Sessanta e Settanta, il frate era anche un appassionato di buon vino.

Come riporta il Corriere della Sera, Paolo Panerai, giornalista, editore, produttore di vino e presidente del comitato Historical Super Tuscans ricorda che: “quel nome, Mondo X, della sua comunità, era un simbolo fortissimo: ogni uomo o donna, quando per la droga perdevano l’identità di esseri viventi e per il resto del mondo diventavano delle X, per Padre Eligio erano più fratelli dei suoi fratelli”.