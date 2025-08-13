Morto padre Fedele Bisceglia, addio al discusso frate ultrà del Cosenza assolto dall'accusa di stupro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Padre Fedele Bisceglia, noto come il frate ultrà del Cosenza, è morto. Aveva 87 anni ed era ricoverato da tempo nel reparto di Geriatria dell’INRCA nella città calabrese. In passato fu arrestato e poi assolto dall’accusa di aver violentato una suora. Da allora fu sospeso dall’Ordine dei cappuccini e non poteva celebrare la messa.

Morto padre Fedele Bisceglia: l’annuncio

A dare la notizia del decesso di padre Fedele Bisceglia, su Facebook, è stata la pagina dell’associazione Il Paradiso dei Poveri. “Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre“, si legge nel messaggio pubblicato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto. E ancora: “Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri comunica che Padre Fedele si è spento presso la clinica INRCA, circondato dall’affetto di chi gli ha voluto bene”.

Nel post viene ricordato che padre Fedele Bisceglia “ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili” e lascia in dono “il suo esempio di carità, giustizia e fede” e un “messaggio importante: ‘Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio‘”.

ANSA

Padre Fedele Bisceglia.

Chi era padre Fedele Bisceglia

Storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato calabrese, padre Fedele Bisceglia ha portato avanti numerose missioni umanitarie in Africa.

Era noto anche per essere un grande tifoso del Cosenza Calcio tanto che, in passato, non perdeva una partita della squadra accanto ai suoi amici ultrà.

In passato, Fedele Bisceglia è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una suora, ma è stato poi assolto nel 2015. Ciò nonostante, era stato sospeso dall’Ordine dei cappuccini e gli è stata tolta la possibilità di celebrare la messa.

L’ultima volontà di padre Fedele Bisceglia

L’ultima volontà espressa da padre Fedele Bisceglia, sostenuto da una città intera, riguardava proprio la possibilità di tornare a celebrare messa.

A La Repubblica, nei giorni scorsi, il vescovo diCosenza Giovanni Checchinato aveva annunciato: “Appena ne avrà le forze padre Fedele potrà tornare a celebrare messa in pubblico, avrà il mio permesso“.

Checchinato era anche andato a trovare padre Fedele Bisceglia in ospedale: “Abbiamo pregato insieme, è piuttosto debole ma siamo riusciti a recitare una parte del Rosario. Mi piacerebbe celebrare messa insieme a lui” ha raccontato.