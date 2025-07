Morto padre Luis Pascual Dri confessore di Papa Francesco e cardinale lo stesso giorno di Papa Leone XIV

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Addio a padre Luis Pascual Dri, l’uomo noto come il confessore di Papa Francesco. Il cardinale cappuccino è scomparso a 98 anni, a Buenos Aires. Divenuto porporato nel 2023, insieme a Papa Prevost, all’età di 96 anni, sarà sepolto il 2 luglio dopo l’esposizione delle sue spoglie al Santuario di Pompei.

Il confessore di Papa Francesco

Quando parlava di padre Luis Pascual Dri, Papa Francesco usava parole semplici ma cariche di ammirazione: lo considerava un uomo straordinario, capace di insegnargli con l’esempio cosa fosse davvero la misericordia.

Questo legame profondo tra Bergoglio e il cappuccino argentino, elevato al rango di cardinale all’età di 96 anni, si fondava sull’instancabile dedizione di Dri al sacramento della Riconciliazione.

Con generosità, il frate accoglieva ogni penitente, tanto da sentirsi poi in dovere di rivolgersi a Dio quasi con imbarazzo, dicendogli che forse aveva esagerato nel perdonare, ma che era stato proprio Gesù a mostrargli quella strada.

Chi era padre Luis Pascual Dri

Nato il 17 aprile 1927 a Federación, in Argentina, in una famiglia dove quasi tutti i fratelli si consacrarono a Dio, padre Luis Pascual Dri ha dedicato la sua vita alla misericordia.

Dopo gli studi in Uruguay e l’esperienza missionaria nelle favelas, si era fatto un nome per l’impegno nell’accogliere i penitenti con infinita compassione, restando a loro disposizione “fino a quando si consumano le candele”.

Per questo ministero instancabile, nel Concistoro del 30 settembre 2023 (lo stesso in cui fu creato cardinale Robert Francis Prevost), Papa Francesco gli conferì la porpora, definendola non un premio ma un gesto affettuoso. Troppo fragile per partecipare alla cerimonia a Roma, Dri ricevette l’investitura in Argentina.

Commosso, il Papa lo ricordò all’Angelus: “Quando temeva di aver perdonato troppo, diceva a Gesù: ‘Sei stato tu a darmi il cattivo esempio’”.

I funerali il 2 luglio

Il confessore di Papa Francesco è scomparso il 30 giugno a Buenos Aires, all’età di 98 anni. Indossava l’abito dei frati cappuccini dal 1945 e viveva dal 2007 nel Santuario di Nostra Signora di Pompei, dove le sue spoglie sono ora esposte.

Mercoledì 2 luglio, l’arcivescovo Jorge Ignacio García Cuerva presiederà le esequie. In un messaggio ufficiale, l’arcidiocesi di Buenos Aires ha espresso gratitudine per la sua opera pastorale, accompagnando con fede e affetto la comunità religiosa e i familiari in questo momento di dolore, ma anche di fiducia nella promessa del Signore.